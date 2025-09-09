שר החוץ סער מאשר: זו התשובה של ישראל ליוזמת טראמפ האחרונה

שר החוץ גדעון סער הבהיר היום (שלישי) במהלך ביקור בקרואטיה כי ישראל מוכנה לסיים את המלחמה באופן מיידי - אם יתקיימו שני תנאים ברורים: השבת כל החטופים ופירוק חמאס מנשקו.

הדברים נאמרו במסיבת עיתונאים משותפת שקיים סער עם מקבילו הקרואטי, גורדן גרליץ' ראדמן, לאחר פגישה בארבע עיניים ולאחריה דיון מורחב בהשתתפות הצוותים המדיניים משני הצדדים.

סער פתח את דבריו בהתייחסות לפיגוע הקשה בירושלים, שבו נרצחו שישה ישראלים. "ישראל נלחמת על קיומה מול טרור אסלאמי קיצוני כבר כמעט שנתיים," אמר. "רק אתמול מחבלים פלסטינים רצחו שישה ישראלים בפיגוע מחריד בבירתנו ירושלים, ופצעו רבים נוספים. הרוצחים האלו יצאו ממרחק של כמה קילומטרים בלבד - משטחי הרשות הפלסטינית - כדי להרוג יהודים. זוהי המציאות המסוכנת שאנו מתמודדים איתה בארצנו הזעירה."

בהתייחסות ישירה למלחמה, אמר סער כי "חמאס אחראי לפתיחת המלחמה בטבח ה-7 באוקטובר. אבל חמאס גם אחראי להמשך המלחמה עד היום. רק לפני יומיים חמאס שוב ירה רקטות לעבר יישובי העוטף, אלו שהותקפו גם ב-7 באוקטובר."

סער הדגיש כי ישראל נענתה בחיוב להצעתו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לסיום הלחימה: "המלחמה יכולה להסתיים מחר. הנשיא טראמפ אמר זאת בצורה ברורה לפני יומיים: ישראל אמרה 'כן' להצעתו. אנחנו מוכנים לקבל עסקה מלאה שתביא לסיום המלחמה – בהתבסס על החלטת הקבינט. יש לנו רק שתי דרישות פשוטות: החזרת החטופים - עדיין מוחזקים 48 חטופים בשבי אכזרי - וחמאס חייב להתפרק מנשקו."

לדבריו, הדרישה לפרוק את חמאס מנשקו היא אינטרס רחב ולא רק ישראלי: "התנאי השני איננו קריטי רק עבור ישראל, הוא מבטיח עתיד טוב יותר לעזה ולפלסטינים. עתיד שונה, חופשי ממשטר הטרור המדכא של חמאס. הבעיה של חמאס ושל מדינות הטרור האסלאמי הקיצוני אינה רק בעיה של ישראל. זו גם בעיה של הפלסטינים עצמם. זו בעיה עבור היציבות האזורית."

בהמשך התייחס סער לניסיונות בינלאומיים לקדם הכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי מדובר בצעד מסוכן: "פיגוע הטרור אתמול ממחיש את הסכנה שבהקמת מדינת טרור פלסטינית בלב מולדתנו. אבל מדינה פלסטינית אינה מאיימת רק על קיומה של ישראל.

היוזמה הנוכחית להכיר ב'מדינה פלסטינית' מדומיינת פוגעת גם ביציבות האזורית. היא מתגמלת את חמאס על טבח ה-7 באוקטובר. היא מהווה תמריץ עבור חמאס להמשיך במלחמה. היוזמה הזו לא תקרב אותנו לשלום או לביטחון - להפך, היא רק תערער את היציבות באזור", סיכם סער את דבריו.