הבית הלבן פרסם הערב (שלישי) הצהרה רשמית בנוגע למתקפה הישראלית על הנהגת חמאס בקטאר.

בהודעה נמסר כי "הבוקר, ממשל טראמפ קיבל הודעה מהצבא האמריקני כי בעת שישראל תקפה את חמאס, אשר לצערנו היה ממוקם באזור בדוחה, בירת קטאר, בוצעה פגיעה חד־צדדית בתוך קטאר, מדינה ריבונית ושותפה קרובה של ארצות הברית, אשר פועלת באומץ וסיכון כדי לקדם תהליך שלום. פעולה זו אינה מקדמת את יעדי ישראל או של ארצות הברית".

עם זאת, בהצהרה נכתב כי "הכחדת חמאס, אשר הרוויחה מהסבל של התושבים בעזה, היא מטרה ראויה". הבית הלבן ציין כי "נשיא טראמפ מייד הורה לשליח המיוחד ויקטוף ליידע את הקטארים על התקיפה הקרבה, מה שעשה. הנשיא רואה בקטאר שותפה חזקה וחברה של ארצות הברית, ומרגיש מאוד לגבי מיקום התקיפה הזה".

עוד הוסיף הבית הלבן: "נשיא טראמפ רוצה שכל החטופים בעזה וכל גופות ההרוגים יוחזרו, ושהמלחמה הזאת תסתיים". ההודעה מפרטת כי הנשיא "גם שוחח עם ראש הממשלה נתניהו לאחר התקיפה. ראש הממשלה סיפר לנשיא טראמפ כי הוא רוצה להביא לשלום, ובמהרה. נשיא טראמפ מאמין שהאירוע המצער הזה יכול לשמש כהזדמנות לשלום".

בנוגע לקטאר, צוין כי "הנשיא שוחח גם עם אמיר וראש ממשלת קטאר והודה להם על תמיכתם וחברותם למדינתנו. הוא הבטיח להם כי אירוע כזה לא יקרה שוב על אדמתם".