כיכר השבת
מניפולציות על המערב

איראן והסוכנות לאנרגיה אטומית חתמו על הסכם לחידוש הפיקוח על מתקני הגרעין

אחרי שהפסיקה את שיתוף הפעולה עם הסוכנות לאנרגיה אטומי באופן מלא עם תחילת המלחמה עם ישראל ביוני, איראן הודיעה הערב כי הגיעה לסיכום עם הסוכנות לגבי חידוש עבודת פקחי הסוכנות במתקניה הגרעיניים (בעולם)

חתימת ההסכם (צילום: תקשורת איראנית)

ראש סבא"א, הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל מראינו גרוסי הודיע הערב (שלישי) כי הסוכנות הגיע להסכם עם שר החוץ של , לגבי חזרה להסכם הגרעין.

בציוץ שפרסם כתב גרוסי: "היום בקהיר, סוכם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י על שיטות מעשיות לחידוש פעילויות הפיקוח באיראן. זהו צעד חשוב בכיוון הנכון. אסיר תודה לבדר עבד אל-עאטי ממצרים על מחויבותו ומעורבותו".

ההודעה של גרוסי

כזכור, איראן הפסיקה את שיתוף הפעולה עם הסוכנות באופן מלא עם תחילת המלחמה עם ישראל ביוני, וחידושו הוא בראש דרישות המעצמות האירופיות לאיראן כדי למנוע את הפעלת בחודש הקרוב.

התנאים האחרים חידוש המשא ומתן עם ארה"ב לגבי הסכם גרעין מקיף ועדכון לגבי מאגר האורניום המועשר ב-60%, הקרובה לזו הדרושה לשם ייצור נשק גרעיני.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר