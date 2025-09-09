מניפולציות על המערב איראן והסוכנות לאנרגיה אטומית חתמו על הסכם לחידוש הפיקוח על מתקני הגרעין אחרי שהפסיקה את שיתוף הפעולה עם הסוכנות לאנרגיה אטומי באופן מלא עם תחילת המלחמה עם ישראל ביוני, איראן הודיעה הערב כי הגיעה לסיכום עם הסוכנות לגבי חידוש עבודת פקחי הסוכנות במתקניה הגרעיניים (בעולם)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 22:13