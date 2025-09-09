ראש סבא"א, הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל מראינו גרוסי הודיע הערב (שלישי) כי הסוכנות הגיע להסכם עם שר החוץ של איראן, לגבי חזרה להסכם הגרעין.
בציוץ שפרסם כתב גרוסי: "היום בקהיר, סוכם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י על שיטות מעשיות לחידוש פעילויות הפיקוח באיראן. זהו צעד חשוב בכיוון הנכון. אסיר תודה לבדר עבד אל-עאטי ממצרים על מחויבותו ומעורבותו".
כזכור, איראן הפסיקה את שיתוף הפעולה עם הסוכנות באופן מלא עם תחילת המלחמה עם ישראל ביוני, וחידושו הוא בראש דרישות המעצמות האירופיות לאיראן כדי למנוע את הפעלת מנגנון הסנאפבק בחודש הקרוב.
התנאים האחרים חידוש המשא ומתן עם ארה"ב לגבי הסכם גרעין מקיף ועדכון לגבי מאגר האורניום המועשר ב-60%, הקרובה לזו הדרושה לשם ייצור נשק גרעיני.
0 תגובות