פיתוח ייחודי מסעיר כעת את קהילת שימור הטבע. טכנולוגיה המגיעה מאוסטרליה, שם המציא הביולוג מאט סטפנס את ה־Hollowhog - כלי ייחודי ממתכת טכנולוגית מתקדמת, המאפשר לראשונה לגלף חללים גדולים בעצים צעירים או בריאים, ולהפוך אותם מיד לבית עבור מאות מיני ציפורים, יונקים ועטלפים. החורים הנוצרים בתהליך המדמה הליך טבעי ויעיל זה מהווים מענה לצורך דחוף: יותר מ־300 מיני חי-בר באוסטרליה תלויים בחורי עץ בשביל להתקיים, אך רוב העצים העתיקים הוסרו ועימם נעלמו החללים שנדרשים למגוון הביולוגי.

ה־Hollowhog בולט בזכות יכולתו ליצור חללים מתוחכמים ומותאמים במדויק - בתהליך שאורך פחות משעה, בניגוד לחור טבעי שלוקח לו יותר ממאה שנה להיווצר בטבע. לדברי החברה, החללים שנוצרים בעזרת הכלי יכולים להחזיק מעמד מאות שנים, ומותאמים לגדול יחד עם גזע העץ. בניסוי מקומי, כבר תוך פרק זמן קצר נצפתה אכלוסיות טבעית של חיות בשטח – סנאים-מעופפים, עטלפים, וגם מיני תוכים כמו לוריקיטים הגיעו לחללים החדשים.

הטכנולוגיה, שבה נעשה שימוש גם בפרויקטים רחבי היקף של ממשלות וגופי שמירת טבע באוסטרליה, מתחילה לצבור עניין גם באירופה - שם מדינות כמו שבדיה, אנגליה ונורבגיה פועלות ברוח דומה, אך מדגישות שיש להקפיד על יישום מבוקר. זאת משום שישנם מומחים המזהירים כי למרות היתרונות, שימוש לא נבון עלול לקצר את חיי העצים או להביא לאכלוס של מינים מזיקים."יש להעדיף תמיד שמירה על עצים ותיקים, ורק בצד זאת – ליישם טכנולוגיות חדשניות ביערות סובלים ממחסור חריף בבתי גידול", מדגישים החוקרים.

באוסטרליה, האתגרים כוללים גם התאמה לעצים עמידים במיוחד ולאקלים רווי שריפות, מה שמצריך פיקוח שוטף והדרכה לעבודה בטוחה ומקצועית.

כך או כך, נראה שה־Hollowhog מוביל פריצת דרך חשובה במאמץ הגלובלי לשמירה על המגוון הביולוגי ומציאת פתרונות חדשניים בעידן של מתח הולך וגובר בין פיתוח לשימור הסביבה.