סבסטיאן לקורנו מונה אמש (שלישי) לראש ממשלת צרפת על ידי הנשיא עמנואל מקרון, לאחר נפילתו של פרנסואה ביירו שנכשל יום קודם לכן בהצבעת אמון באסיפה הלאומית. לקורנו, בן 39, שנחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר לנשיא, מחליף אותו ומקבל לידיו את אחד התפקידים הרגישים ביותר במערכת הפוליטית הצרפתית, בשעה שהמדינה מצויה במשבר פוליטי וכלכלי מתמשך.

פרשנים אומרים כי בניגוד לפעם הקודמת, הפעם החליט הנשיא הצרפתי למנות כבר ביום שאחרי את איש אמונו, וזאת כדי למנוע התעסקות יתר של התקשורת במשבר חסר התקדים מאז הרפובליקה החמישית שנוצר בצרפת .

בהודעת ארמון האליזה נמסר כי מקרון "הטיל עליו להתייעץ עם כל הכוחות הפוליטיים המיוצגים בפרלמנט במטרה לאשר תקציב למדינה ולבנות את ההסכמות הנחוצות לקבלת החלטות בחודשים הקרובים". עוד צוין כי לאחר התייעצויותיו, יהיה על לקורנו להציג את הרכב הממשלה החדשה.

מדובר בראש הממשלה השביעי שמקרון ממנה מאז עלה לשלטון, והחמישי מאז תחילת כהונתו השנייה בשנת 2022 – נתון חסר תקדים כאמור ברפובליקה החמישית, שבעבר נחשבה למופת של יציבות פוליטית. הפלת ממשלת ביירו רק החריפה את תחושת חוסר היציבות, והעמידה בספק את יכולתה של צרפת לאשר תקציב לשנת 2026, לאחר שהצעת קיצוץ בהיקף 44 מיליארד אירו הובילה לנפילת הממשלה הקודמת.

לקורנו, לשעבר סנאטור מנורמנדי, נכנס לראשונה לממשלת מקרון ב-2017 ומאז לא עזב את הזירה המבצעת. בשנים האחרונות ביסס את מעמדו כבן ברית נאמן לנשיא. ב-2022 מונה לשר ההגנה, תפקיד רגיש במיוחד לנוכח המלחמה באוקראינה, והפגין נוכחות בולטת בכל הנוגע לניהול אחד התיקים המרכזיים ביותר בממשלת צרפת.

לקורנו התבטא גם לא פעם במסגרת תפקידו כשר ההגנה אודות המלחמה בישראל והמצב בעזה, ואף ביקר באזור במהלך כהונתו.

כבר לפני כשנה שקל מקרון למנותו לראש הממשלה, אך אז התעקש ביירו על התפקיד והצליח להשתלב בו, עד שהודח השבוע בידי האסיפה.

המשימה שמונחת על כתפיו של לקורנו איננה פשוטה: עליו למצוא דרך לנווט בפרלמנט מפוצל מאי פעם, שבו אין למקרון רוב יציב. באליזה מעריכים כי כדי להחזיק מעמד יהיה עליו לגייס תמיכה, או לפחות להבטיח הימנעות מהפלת ממשלתו, מצד הסוציאליסטים. לפי מקורבים לנשיא, ייתכן שהפעם מקרון ייאלץ לשקול ויתורים של ממש - כולל העלאת מסים על עשירים - נושא שהיה עד כה בבחינת טאבו מבחינתו.

בצרפת זועמים על מקרון שהכניס את המדינה לסחרור כשהודיע על פיזור הפרלמנט ביוני 2024 לאחר תבוסת מפלגתו בבחירות האירופאיות, ועוד יותר על העובדה שהוא מסרב כעת לפזר את הפרלמנט לאור חוסר היציבות.

"הוא הכניס אותנו למשבר הזה מלכתחילה", אמרה צרפתייה לטלוויזיה המקומית. "שיהיה לו לפחות את ההוגנות לפזר שוב את הפרלמנט. אם הוא לא מסוגל לעשות את זה - שיתפטר".

נשיא המדינה הדגיש כי היה צורך דחוף במינוי מהיר כדי למנוע "חלל שלטוני" ערב קריאות למחאות רחבות, בהן יוזמה בשם "נחסום הכול" המתוכננת להיום ומחאה נוספת של האיגודים ב-18 בספטמבר.

טקס העברת הסמכויות בין ביירו ללקורנו נקבע להיום בצהריים במשכן מתיניון, מעון ראשי הממשלה. כעת, כל עיני המערכת הפוליטית בצרפת נשואות אליו, כדי לראות האם יצליח לייצב את הממשלה או שמא מקרון ייאלץ שוב לפרק את האסיפה הלאומית – צעד שעלול להוביל ללחץ ציבורי גובר להתפטרותו.

במקביל, יום המחאות החל בצרפת וכבר נעצרו לפי הדיווחים עשרות בני אדם. המשטרה אמרה כי עצרה עד כה לפחות 85 בני אדם והמספר צפוי עוד לעלות. במקביל, כמאה-אלף צרפתים הודיעו שישתתפו במחאות, בהפגנות ובחסימות, במחאה על הכוונה להעלות שוב את המיסים לעם הצרפתי.