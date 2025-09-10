כיכר השבת
למרות כל הקושי: יהודי איראן עלו היום לקבר חבקוק הנביא והעתירו בתפילה

יהודים באיראן התפללו היום בקבר הנביא חבקוק בטויסרקאן, מאוזוליאום היסטורי שלגביו קיימות מסורות שונות (חדשות בעולם)

יהודי איראן עלו היום לקבר חבקוק (צילום: רשתות חברתיות)

יהודים ב התפללו היום באתר המיוחס לקברו של חבקוק הנביא בעיר טויסרקאן שבאיראן. אתר זה, המכונה "קבר הנביא חבקוק", הוא מאוזוליאום היסטורי הנושא את המספר 969 ברשימת המונומנטים הלאומיים של איראן. המקום נערץ באופן מסורתי על ידי הקהילה השיעית וקהילת יהודי איראן כאחד.

המאוזוליאום הנוכחי נבנה בתקופה הסלג'וקית, במאה ה-13. מסורות מקומיות טוענות כי האתר שימש כקבר המוקדש לחבקוק עוד טרם התקופה האסלאמית. האתר שוחזר פעמים רבות מאז בנייתו הראשונה. בשנת 1372, התגלו מנהרות עתיקות על ידי גנבי עתיקות, ולאחר חקירתן, נחשפה קריפטה ובה הקבר בפועל, מתחת למאוזוליאום. אגדות מסוימות אף מתארות את גילוי גופתו של חבקוק במקום, אשר נראה שהשתמרה היטב.

המאוזוליאום בנוי בצורת מתומן מהיסוד ועשוי מלבנים, גובהו 12 מטרים. בראשו כיפה ייחודית בצורת חרוט, המתנשאת לגובה של 7 מטרים. מעניין לציין כי מבחוץ, ניתן להבחין במוטיבים יהודיים כמו מגן דוד, המהווים חלק מהעיצובים החיצוניים. קברו של חבקוק עצמו שוכן מתחת לכיפה. במאה ה-20, נרשם המוזוליאום כאנדרטה לאומית של איראן.

לגבי מקום קבורתו של הנביא חבקוק קיימות מספר מסורות. בנוסף לאתר באיראן, קיימת גם מסורת המצביעה על אתר בגליל התחתון שבישראל כמקום קבורתו. הנביא חבקוק נערץ גם בחלק מהמסורות האסלאמיות כאחד מנביאי ישראל.

