הביקור הראשון בתפקיד החדש: ג׳ולי פישר, שגרירת ארצות הברית החדשה לאוקראינה, הגיעה לאנדרטת באבי יאר יחד עם הרב רפאל רוטמן והרב יונתן מרקוביץ מקייב והצהירה: "נעמוד לימין הקהילה היהודית באוקראינה ולא נאפשר לאנטישמיות להרים ראש. ארצות הברית מחויבת לכך שמעשי זוועה כנגד יהודים לא יתרחשו שוב".

ימים ספורים בלבד לאחר שנכנסה לתפקידה, שגרירת ארצות הברית החדשה באוקראינה, ג׳ולי פישר, בחרה לפתוח את שליחותה הדיפלומטית בביקור באנדרטת באבי יאר שבקייב, אתר הזיכרון לטבח שבו נרצחו יותר מ-33 אלף יהודים בידי הנאצים בספטמבר 1941.

פישר הגיעה לאתר כשהיא מלווה בשליח חב״ד הרב יונתן מרקוביץ והרב רפאל רוטמאן, יו"ר ''פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה'', והדליקה נר לזכר הקורבנות. "ארצות הברית מחויבת לזכור את זוועות השואה, לעמוד לימין הקהילה היהודית בכל מקום ולהיאבק באנטישמיות ללא פשרות, לעולם לא עוד זה עכשיו", אמרה השגרירה במקום.

השגרירה פישר הביעה התעניינות רבה בהיסטוריה של יהודי אוקראינה ובמצב הקהילה היהודית כיום בצל המלחמה.

משפחות חטופים נפגשו עם נשיא צרפת מקרון; זה מה שהוא אמר להן יוסי נכטיגל | 17:22

הרב רפאל רוטמאן סיפר והסביר לשגרירה על הליך שיקום גיא ההריגה באבי יאר.

הרב יונתן מרקוביץ נשא במקום את תפילת "א-ל מלא רחמים" לזכר הנספים והוסיף: "בימים שבהם יהודים מותקפים לא רק באוקראינה אלא גם ברחבי אירופה ואף בישראל, הביקור הזה שולח מסר ברור, הקהילה היהודית אינה לבד. העולם כולו מביט ורואה".