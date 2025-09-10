כיכר השבת
ברית דמים

הניצולים הצעירים ממג'דל שמס ביקרו בבית הכנסת הגדול בהונגריה | תיעוד 

משלחת בני נוער מהקהילה הדרוזית, ניצולי האסון ממג'דל שמס מבקרים בהונגריה, במסגרת מסע ספורט הסברתי ביוזמת משרד החוץ, שר החוץ גדעון סער ושגרירות ישראל בבודפשט | הנערים ביקרו גם בבית הכנסת הגדול של בודפשט ושוחחו עם נערים יהודים תושבי המקום (בעולם) 

הנערים הדרוזים בביקור בהונגריה (צילום: שגרירות ישראל בבודפשט)

משלחת בני נוער מהקהילה הדרוזית, ניצולי האסון ממג'דל שמס מבקרים בהונגריה, במסגרת מסע ספורט הסברתי ביוזמת משרד החוץ, שר החוץ גדעון סער ושגרירות ישראל בבודפשט.

המשלחת כוללת כ-30 בני נוער כדורגלנים ממג'דל שמס, ניצולי האסון הנורא במגרש הכדורגל בו כזכור נרצחו 12 ילדים ונערים באכזריות מפגיעת טיל של חיזבאללה.

​במסגרת הביקור, בני הנוער מתארחים ומתאמנים במתקני האימון המקצועיים של מועדון הכדורגל פרנצווארוש, והם יפגשו ויתאמנו עם שחקני העבר הולמאי ופישונט ששיחקו בעבר בישראל וצפו במשחק נבחרת ישראל נגד איטליה.

היום ביקרו הנערים בבית הכנסת הגדול של בודפשט ולמדו על ההיסטוריה של יהדות הונגריה ועל השמדת הקהילה בשואה.

הם שוחחו עם מנהיגי הקהילה ובני נוער יהודים וסיפרו להם על המלחמה מנקודת מבטם, כמי שהיו ונפגעו באסון מג'דל שאמס ועל הייחודיות של העדה הדרוזית בישראל.

​המשלחת תומכת בהסברה הישראלית, בקשרים בין ישראל והונגריה ומעבירה מסר של תקווה תוך שימוש בכדורגל ככלי שמגשר בין דתות, מדינות וקהילות.

צפו בתמונות.

הנערים הדרוזים בביקור בהונגריה (צילום: שגרירות ישראל בבודפשט)
הנערים הדרוזים בביקור בהונגריה (צילום: שגרירות ישראל בבודפשט)
הנערים הדרוזים בביקור בהונגריה (צילום: שגרירות ישראל בבודפשט)
הנערים ממג'דל שמס בהונגריה (צילום: שגרירות ישראל בבודפשט)
הנערים ממג'דל שמס בהונגריה (צילום: שגרירות ישראל בבודפשט)
הנערים ממג'דל שמס בהונגריה (צילום: שגרירות ישראל בבודפשט)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר