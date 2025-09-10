משלחת בני נוער מהקהילה הדרוזית, ניצולי האסון ממג'דל שמס מבקרים בהונגריה, במסגרת מסע ספורט הסברתי ביוזמת משרד החוץ, שר החוץ גדעון סער ושגרירות ישראל בבודפשט.

המשלחת כוללת כ-30 בני נוער כדורגלנים ממג'דל שמס, ניצולי האסון הנורא במגרש הכדורגל בו כזכור נרצחו 12 ילדים ונערים באכזריות מפגיעת טיל של חיזבאללה.

​במסגרת הביקור, בני הנוער מתארחים ומתאמנים במתקני האימון המקצועיים של מועדון הכדורגל פרנצווארוש, והם יפגשו ויתאמנו עם שחקני העבר הולמאי ופישונט ששיחקו בעבר בישראל וצפו במשחק נבחרת ישראל נגד איטליה.

היום ביקרו הנערים בבית הכנסת הגדול של בודפשט ולמדו על ההיסטוריה של יהדות הונגריה ועל השמדת הקהילה בשואה.

הם שוחחו עם מנהיגי הקהילה ובני נוער יהודים וסיפרו להם על המלחמה מנקודת מבטם, כמי שהיו ונפגעו באסון מג'דל שאמס ועל הייחודיות של העדה הדרוזית בישראל.

​המשלחת תומכת בהסברה הישראלית, בקשרים בין ישראל והונגריה ומעבירה מסר של תקווה תוך שימוש בכדורגל ככלי שמגשר בין דתות, מדינות וקהילות.

צפו בתמונות.