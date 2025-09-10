רגע הירי ( צילום: לפי סעיף 27א )

העולם הפוליטי בארצות הברית סוער לאחר ניסיון התנקשות בצ’רלי קירק, דמות בולטת בימין האמריקאי, תומך מוצהר בישראל ובנשיא טראמפ.

הירי אירע בעת שקירק הופיע באוניברסיטת יוטה ואלי שבעיירה אורם, יוטה. במהלך נאומו נשמעו יריות והוא פונה מהמקום במהירות תחת אבטחה, כשהקהל נותר המום. בתיעוד קשה במיוחד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה קירק כשהוא מדבר על נושא האלימות, כאשר לפתע קול ירי מפלח את האוויר. באותה שנייה נראה הקליע חודר את צווארו של קירק במה שנראה כפגיעה קטלנית.

היורה בזמן המעצר

Turning Point USA, הארגון שבראשו עומד קירק, אישר כי הוא נפצע מירי. דוברת הארגון, אוברי לייטש, מסרה: "אנו מאשרים שהוא נורה ואנו מתפללים עבורו". זמן קצר לאחר האירוע הודיעה האוניברסיטה כי חשוד נעצר בשטח, בעוד קירק הועבר לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.

האירוע זכה להתייחסות מיידית מצד רשויות אכיפת החוק הפדרליות. מנהל ה־FBI, קאש פאטל, מסר כי הסוכנות "עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות" וציין כי סוכנים מיוחדים נשלחו לזירה. בבית הלבן לא נמסרה תגובה רשמית, אולם הנשיא טראמפ התייחס לניסיון ההתנקשות בפלטפורמה שלו וכתב: "בואו נתפלל עבור צ’רלי קירק, אדם נהדר מבפנים ומבחוץ".

גם ראש הממשלה נתניהו קרא בפלטפורמת x להתפלל עבור קירק.

גם בזירה הפוליטית נשמעו קולות תמיכה. הסנאטור ג’יי.די. ואנס קרא לציבור "להתפלל עבורו", בעוד כלי תקשורת אמריקאיים מרכזיים בהם CNN, NBC, ABC ו־Reuters פרסמו עדכונים שוטפים מהשטח.

כעת ממתינים בארצות הברית לעדכונים על מצבו הרפואי של קירק ועל מניעי היורה שנעצר.