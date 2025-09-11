צ'רלי קירק, הצעיר שלא התבייש להיות שמרן ואוהב ישראל | פרופיל

צ'ארלי ג'יימס קירק, בן 31 בלבד במותו, היה דמות מרכזית בשמרנות האמריקאית ומייסד ארגון Turning Point USA.

הוא נורה למוות אמש, ה-10 בספטמבר 2025 במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה, טרגדיה שהדהדה ברחבי ארצות הברית והעולם.

בתיעוד קשה שפורסם הוא נראה מתווכח עם משתתף בנושא אירועי הירי בארה"ב, כאשר לפתע כדור פילח את צווארו. מותו נקבע כעבור כשעה בבית החולים.

קירק, שנולד ב-14 באוקטובר 1993 בפרבר ארלינגטון הייטס שבאילינוי, היה פעיל חברתי, סופר ומנחה תוכנית רדיו שמרנית.

לאורך חייו ביסס את מעמדו כאחת הדמויות המשפיעות ביותר בקרב הצעירים השמרנים בארצות הברית, והיה ידוע במעורבותו הפוליטית הנרחבת ובהופעותיו התקשורתיות התכופות, כולל ברשת "פוקס ניוז".

קירק היה תומך נלהב של ישראל. בתקופת מלחמות בעזה - כולל בשנתיים האחרונות, הוא תקף את הדיווחים על רעב והפצה של מידע שהוא שקרי, והדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה גם במחיר כבד.

קירק העביר לצעירים את המסר שחמאס ורק חמאס הוא אשם במותם של העזתים, וכי לישראל יש את מלא הזכות לרדוף את חמאס בעזה.

הוא נלחם במתקפות אנטישמיות ופעל להדגיש את הקשר ההיסטורי והאסטרטגי בין ארצות הברית לישראל, במיוחד בקמפוסים ובתקשורת.

במהלך ביקורו בישראל ב-2019, קירק ביקר גם במערת המכפלה, וחלק את חוויותיו על המסעות בישראל, תוך ביקורת על הדיווחים המטעים בתקשורת הבינלאומית.

"התקשורת המערבית הפכה כל כך טובה בלשקר לגבי המדינה הזאת", אמר קירק בהתייחסו לביקור. "אני מאוד פרו-ישראלי, אני נוצרי אוונגליסטי, אני שמרן, אני תומך טראמפ, אני רפובליקני, וכל חיי הגנתי על ישראל", הוא אמר בנאומו ב-2019.

פריצתו לתודעה הציבורית החלה בגיל 18 עם הקמת Turning Point USA, ארגון שמטרתו לקדם ערכים שמרניים בקרב צעירים וסטודנטים, כאשר התנגד למועמדותו של ברק אובמה.

הארגון צמח במהירות והפך לגורם משפיע בשיח הפוליטי האמריקאי, והבידול של קירק נבע מהופעותיו הציבוריות, מהקמפיינים בקמפוסים ומהביקורת הישירה שלו על הממסד הליברלי.

קירק נהג להעמיד עמדות דיבייט בקמפוסים, שם קרא בנועם לצעירים הליברלים להתעמת עימו.

קירק גם שמר על קשרים הדוקים עם דונלד טראמפ, ושימש יו"ר ארגון "Students for Trump" תוך פעילות נרחבת לגיוס תמיכה צעירה במערכות הבחירות של טראמפ. בשנת 2025 נשא קירק נאום בטקס ההשבעה של טראמפ, שטען כי השפעתו על הדור הצעיר הייתה משמעותית.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חלק קרדיט רב לקירק על נצחונו בבחירות ועל יכולתו להביא קולות צעירים שבדרך כלל נוטים שמאלה.

אכן, כוחו של קירק היה היכולת שלו לשוחח עם צעירים אמריקנים בשפה שהם מבינים, ולהוכיח להם את צדקת דרכו ואמונותיו.

טראמפ עצמו הביע צער עמוק על הירי הקטלני שהוביל למותו, והורה על הורדת הדגלים לחצי התורן עד ליום ראשון הקרוב.

באורח מעניין, מי שהודיע הלילה על מותו היה נשיא ארה"ב בעצמו.

"צ'רלי קירק הגדול, ואף האגדי, מת.

איש לא הבין או ניחן בלב הנוער בארצות הברית של אמריקה יותר מצ'רלי.

הוא היה אהוב והעריץ על ידי כולם, במיוחד על ידי, ועכשיו הוא כבר לא איתנו.

מלאניה ותנחומיי יוצאים לאשתו אריקה ולמשפחתו.

צ'רלי, אנחנו אוהבים אותך!"