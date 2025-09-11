שעות אחרי שהכוכב אוהד ישראל צ'רלי קירק נורה וחוסל ביוטה שבארה"ב, המשטרה עדיין לא מצליחה למצוא את הצלף המיומן שחיסל אותו מרחוק.

מספר שעות לאחר הירי, המשטרה עצרה לחקירה שני חשודים במעשה, אך הם שוחררו לאחר חקירה ואחד מהם מואשם בשיבוש הליכי משפט, אך עד כה טרם ברור האם יש להם קשר ישיר לרצח.

נכון לשעה זו (חמישי) אין עדיין חשודים ברצח והמשטרה עושה כל מאמץ על מנת לתפוס את הצלף והיא אף עוברת בית בית באיזור הירי על מנת לאתר את הרוצח.

בתיעודים חדשים שפורסמו בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, נצפה אדם שנמצא על אחד הגגות ומתצפת על כלל המשתתפים בכינוס ולאחר הירי בו נרצח קירק הוא נראה רץ על הגג ונמלט מהמקום.

בתוך כך, שעות לאחר הרצח, פרשן פוליטי של רשת MSNBC האמריקנית עלה לפרשן ובתוך דבריו הצדיק את הרצח כשאמר: "מי שמדבר כל הזמן על שנאה שיבין שהדברים שהוא אומר מובילים לפעולות שנאה, ככה זה שדוחפים כל הזמן דברי שנאה", לאחר הסערה שעוררו דבריו החמורים, רשת התקשורת הודיעה על פיטוריו ופרסמה התנצלות.

מותו של קירק נקבע כעבור שעה קלה בבית החולים ביוטה לאחר ירי שספג במהלך דיבייט. נשיא ארה"ב כתב הלילה: "צ'רלי קירק הגדול, ואף האגדי, מת. איש לא הבין או ניחן בלב הנוער בארצות הברית של אמריקה יותר מצ'רלי. מלאניה ותנחומיי יוצאים לאשתו אריקה ולמשפחתו. צ'רלי, אנחנו אוהבים אותך!".

הירי אירע בעת שקירק הופיע באוניברסיטת יוטה ואלי שבעיירה אורם, יוטה. במהלך נאומו נשמעו יריות והוא פונה מהמקום במהירות תחת אבטחה, כשהקהל נותר המום.

בתיעוד קשה במיוחד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה קירק כשהוא מדבר על נושא האלימות, כאשר לפתע קול ירי מפלח את האוויר.

באותה שנייה נראה הקליע חודר את צווארו של קירק במה שנראה כפגיעה קטלנית.

לפי דיווחים, האדם שנעצר בזירה הוא מייקל מאלינסון, חבר המפלגה הדמוקרטית של יוטה, אך כאמור כל החשודים שוחררו.

מדיווחים ברשת NBC עולה כי היורה אמר בזמן המעצר: "הייתי עושה זאת שוב", אולם מאוחר יותר דווחה האוניברסיטה כי האדם שנעצר איננו היורה.

האירוע זכה להתייחסות מיידית מצד רשויות אכיפת החוק הפדרליות. מנהל ה־FBI, קאש פאטל, מסר כי הסוכנות "עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות" וציין כי סוכנים מיוחדים נשלחו לזירה. הנשיא טראמפ התייחס לניסיון ההתנקשות בפלטפורמה שלו וכתב מוקדם יותר: "בואו נתפלל עבור צ’רלי קירק, אדם נהדר מבפנים ומבחוץ".

גם ראש הממשלה נתניהו קרא בפלטפורמת x להתפלל עבור קירק.

גם בזירה הפוליטית נשמעו קולות תמיכה. הסנאטור ג’יי.די. ואנס קרא לציבור "להתפלל עבורו", בעוד כלי תקשורת אמריקאיים מרכזיים בהם CNN, NBC, ABC ו־Reuters פרסמו עדכונים שוטפים מהשטח.