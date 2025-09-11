ימים אחרי התקיפה הדרמטית של ישראל בדוחא בירת קטאר מתבררים עוד ועוד פרטים, על ניסיון החיסול שעד כה טרם ברור האם הוא הצליח.

על פי הדיווח בתקשורת הלבנונית, ישראל קיבלה החלטה לחסל את בכירי צמרת חמאס, שמלבד כך שהיו שותפים מלאים בטבח, הם גם אלו האחראים על כשלון המשא ומתן על שחרור החטופים.

תחילה נשקלה האפשרות לחסל את הצמרת בביקורם בטורקיה, אך נתניהו חשש מהתגובה הטורקית והעדיף לבצע את החיסול בקטאר, תוך מחשבה שהנשיא טראמפ ידע לטפל מול קטאר בכל הנוגע להשלכות החיסול.

מה גם שטורקיה חברה בנאט"ו ולתקיפה בשטחה היו יכולות משמעותיות ביותר לישראל בפן המדיני ובפן הכלכלי.

כמו כן דיווח עמית סגל, כי הנשיא טראמפ עודכן על החיסול זמן קצר לפני ביצועו, ומיד לאחר שעודכן, הוא התקשר לשליח המיוחד ויטקוף ועדכן אותו בפרטים.

ויטקוף, על פי הדיווח, ניסה לתפוס את ראש ממשלת קטר שלא ענה לטלפון ובשל כך הוא התקשר לאיש אמונו של ראש הממשלה, ודקה לאחר מכן נשמעו הפיצוצים בקטאר.