האם הוא הרגע איים להשמיד את ישראל? הדברים החמורים של ראש ממשלת ספרד

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז אמר אמש כי "אין לו פצצות אטום" כדי לעצור את ישראל, ולמרות זאת ספרד עושה כל שביכולתה כדי להפסיק את המלחמה בעזה | הדברים המלאים של ראש הממשלה הספרדי (חדשות, מדיני) 

סנשז בדבריו (צילום: לפי סעיף 27א / ממשלת ספרד)

האם ראש הממשלה הספרדי מאיים על ישראל בהשמדה? זה לפחות מה שעולה מדבריו של פדרו סנצ'ז ראש ממשלת ספרד האנטי-ישראלי, בהצהרה שנשא אמש.

סנצ'ז מתייחס כמעט בכל יום באובססיביות למלחמה ב, וגם אתמול הוא נשא דברים בנושא.

לדבריו: "לספרד, כמו שאתם יודעים, אין פצצת אטום, אין לנו נושאת מטוסים, ואין לנו גם מכליות דלק גדולות. לבד, איננו יכולים לעצור את המתקפה הישראלית, אבל זה לא אומר שאיננו מנסים".

הוא הוסיף והסביר שספרד "אינה יכולה לבד לנצח אותם", כלומר, את ישראל.

עד כה, ישראל לא הגיבה לדבריו של ראש הממשלה הספרדי או הזכירה לו שלישראל דווקא יש (לפי פרסומים זרים), פצצת אטום.

כזכור, ביום שני החליט שר החוץ הספרדי להחזיר את השגרירה הספרדית בישראל להתייעצויות, זאת לאחר ההאשמות שהשמיע שר החוץ הישראלי גדעון סער כלפי ממשלת ספרד.

סער הודיע אז על סנקציות אישיות נגד שתי שרות בממשלה הספרדית, כולל סגנית ראש הממשלה, בטענה ל"רטוריקה אנטישמית ואנטי-ישראלית עקבית".

צפו בדבריו של ראש הממשלה הספרדי.

