היורה בזמן המעצר

גבר קנדי בן 77 מצא את עצמו אתמול בלב סערה מקוונת לאחר שזוהה בטעות כרוצחו של צ’רלי קירק.

"מייקל מאלינסון" שמו של האדם שהוזכר ברוב כלי התקשורת בארה"ב וגם כאן ב'כיכר' כרוצחו של צ'רלי קירק - הוא בכלל בנקאי בדימוס המתגורר בטורונטו. מאלינסון גילה על כך כאשר בתו התקשרה אליו בבהלה וסיפרה שהתמונה שלו מופצת ברשתות החברתיות בליווי טענות שקריות שהוא היורה מיוטה. מאלינסון, שמעולם לא ביקר ביוטה, הופתע לשמוע שאלפי פוסטים מציגים אותו כדמוקרט מקומי שביצע את הרצח. מקור הבלבול היה ככל הנראה הדמיון בינו לבין אדם אחר שנעצר ונחקר לזמן קצר אחרי הירי. "אני פשוט המום מזה," אמר בשיחה טלפונית. "זה מדהים עד כמה מהר שם ותמונה יכולים להתפשט בלי שאף אחד יעצור לחשוב." אכן, ממבט בשתי התמונות נראה כי הדמיון בין הגברים הוא מן הנדירים. אלא שגם אותו אדם שנעצר, ואשר יוחסו לו אמירות שהוא היה עושה זאת שוב, התברר כי אין לו שום קשר למעשה הנפשע.

מייקל מאלינסון. מתגורר בכלל בקנדה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

הטענה המזויפת הופצה לראשונה מחשבון X שהתחזה לתחנת טלוויזיה מקומית בשם Fox 11 Reno. החשבון, שאינו קשור לרשת פוקס האמיתית, נחשף כאתר מטעה שתכליתו להרוויח מפרסום. בהמשך מחק החשבון את הפוסטים. קבוצת סינקלייר, שבבעלותה התחנה החוקית בנבאדה, הבהירה כי מדובר בזיוף והחלה לפעול לסגירתו.

אך עד למחיקה, הנזק כבר נעשה: משתמשים אחרים ב-X העתיקו את ההאשמה השקרית, ייחסו אותה ל”פוקס” וקראו למאלינסון “קיצוני שמאלני” ואף “רוע טהור”. אחד הפוסטים זכה לכמעט שלושה מיליון צפיות. מאלינסון עצמו - כאמור גבר מקנדה, קיבל הודעות נאצה בפייסבוק, שבהן כינו אותו “פרא”.

לבלבול תרם גם Grok, הצ’טבוט של חברת xAI שבבעלות אילון מאסק. הבוט, שניזון בין היתר מתכנים ב-X, השיב למשתמשים כי “החשוד מייקל מאלינסון נתפס בזירה”. רק בתשובות אחרות הסתייג וציין שהמידע לא אומת.

מאלינסון פנה למשטרה המקומית כדי לדווח על ההתחזות וניסה למחוק את עקבותיו מהרשתות החברתיות, אם כי לדבריו זו הייתה החלטה קשה. לפי ה'טיימס' ששוחח עימו הוא פעיל בקהילות מקוונות של חולים במחלה נדירה של דלקת מפרקים ומשתמש ברשתות לצורך תמיכה הדדית. כעת הוא שוקל נקיטת צעדים משפטיים נגד מי שהפיצו את ההשמצות.

“אני מקווה שזה ייעלם עם מחזור החדשות המהיר,” אמר. “אבל תמיד יש סיכוי שמישהו יעלה על השם הזה בעוד כמה חודשים ויחליט להחיות מחדש את השקר. וזה מה שמדאיג אותי באמת.”