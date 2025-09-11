כיכר השבת
24 שנים לקריסת מגדלי התאומים | הפצע שנותר פתוח בלב האומה האמריקנית 

טקסי זיכרון ייפתחו היום בשעה 8:46 שעון ניו יורק, השעה המדויקת בה חדר המטוס הראשון את המגדל הצפוני | במהלך היום צפויים טקסים בכל רחבי ארה"ב, ביו היתר בניו יורק ובוושינגטון הבירה בהשתתפות נשיא ארה"ב, שרים ואנשי ממשל (בעולם) 

פיגועי ה-9.11 (ויקימדיה)

ב ובעולם מציינים היום (חמישי) את יום השנה ה-24 לפיגועי ה-11 בספטמבר 2001, בהם נרצחו קרוב ל-3,000 בני אדם. בבוקר ההוא השתלטו ארבעה צוותי טרוריסטים של אל-קאעידה על מטוסי נוסעים אמריקניים והטיסו אותם אל יעדים סמליים ברחבי המדינה.

בשעה 8:46 בבוקר (שעון ניו יורק) פגע מטוס "אמריקן איירליינס" מספר 11 בקומה ה-80 של המגדל הצפוני במרכז הסחר העולמי. כעבור 17 דקות, ב-9:03, התרסק מטוס "יונייטד איירליינס" מספר 175 במגדל הדרומי. שני הפגיעות גרמו לשריפות ענק ולפגיעה חמורה ביציבות המבנים. בשעה 9:37 פגע מטוס "אמריקן איירליינס" מספר 77 בצדו המערבי של בניין הפנטגון, מפקדת משרד ההגנה ליד וושינגטון.

ב-9:59 קרס המגדל הדרומי, ולאחריו ב-10:28 קרס גם המגדל הצפוני. בתוך פחות משעתיים נמחקו שני גורדי השחקים שהיו מסמלי ניו יורק. בשעה 10:03 התרסק מטוס רביעי, "יונייטד איירליינס" מספר 93, בשדה פתוח בשאנקסוויל, פנסילבניה, לאחר שנוסעיו ניסו להיאבק בחוטפים ומנעו ממנו להגיע ליעד שתוכנן – ככל הנראה הקפיטול או הבית הלבן.

מעבר להרס הישיר ולמספר האדיר של ההרוגים והפצועים, הפיגועים הובילו להכרזת ארצות הברית על "המלחמה בטרור" ולמערכה צבאית רחבה שנפתחה באפגניסטן כבר בחודש שלאחר מכן.

בחלוף 24 שנים, סדר הזמנים המדויק של אותו בוקר נותר חקוק בזיכרון הציבורי האמריקני, ויום השנה מצוין מדי שנה בטקסי זיכרון רשמיים ובקריאות שמות הקורבנות.

היום יצויין בטקסים רשמיים בהשתתפות בכירי הממשל האמריקני, בניו יורק, בוושינגטון הבירה וברחבי ארה"ב.

הטקס המרכזי נערך בניו יורק באתר “Ground Zero” (המקום שבו עמדו מגדלי התאומים). הוא מתחיל בשעה 8:30 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי (15:30 שעון ישראל), ונמשכת בו קריאת שמות הנספים.

במהלך הטקס נשמרות דקת דומייה בכל אחת מהשעות המדויקות:

  • 8:46 (15:46 בישראל) – פגיעת המטוס הראשון במגדל הצפוני.
  • 9:03 (16:03 בישראל) – פגיעת המטוס השני במגדל הדרומי.
  • 9:37 (16:37 בישראל) – פגיעת המטוס בפנטגון.
  • 9:59 (16:59 בישראל) – קריסת המגדל הדרומי.
  • 10:03 (17:03 בישראל) – התרסקות טיסה 93 של יונייטד פיירליינס בפנסילבניה.
  • 10:28 (17:28 בישראל) – קריסת המגדל הצפוני.

במקביל נערכים טקסים רשמיים גם בפנטגון ובפנסילבניה. בנוסף, בכל רחבי ארה"ב נערכות עצרות זיכרון מקומיות, כולל בבית הלבן ובקונגרס.

