פיגועי ה-9.11 ( ויקימדיה )

בארצות הברית ובעולם מציינים היום (חמישי) את יום השנה ה-24 לפיגועי ה-11 בספטמבר 2001, בהם נרצחו קרוב ל-3,000 בני אדם. בבוקר ההוא השתלטו ארבעה צוותי טרוריסטים של אל-קאעידה על מטוסי נוסעים אמריקניים והטיסו אותם אל יעדים סמליים ברחבי המדינה.