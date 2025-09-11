מי רצח את צ'רלי קירק? זו כנראה השאלה שמעסיקה יותר מכל את האמריקנים בשעות אלו, כמעט יממה לאחר הירי שהוביל למותו של השמרן האמריקני הצעיר והנמרץ.

רק במהלך הערב והלילה, ה-FBI הובך פעמיים כשעצר שני אנשים שאין להם כל קשר לאירוע. קאש פאטל, ראש הארגון, הודיע בפוסט שהארגון תפס את האיש אולם נאלץ לחזור בו ואמר שהמאמצים נמשכים.

כעת, הזמן הוא המשאב היקר ביותר כדי לאתר את החשוד, לפני שיספיק לעלות על טיסה ולברוח מהמדינה או להעלים את עקבותיו.

בידי ה-FBI מספר הנחות יסוד על האירוע: היורה עמד במרחק רב מקירק - לא פחות מ-130 מטר, מה שמעיד על כך שהירי בוצע באמצעות רובה צלפים - ועל ידי אדם מאומן במיוחד, ככל הנראה בעל עבר צבאי.

גורמים רשמיים אמרו כי ראו את האדם, שלבש בגדים כהים, נמלט מהזירה במצלמת אבטחה מגג בית, הממוקם יותר ממאה מטרים מהמקום שבו דיבר קירק.

אכן, סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות הראו אדם שרץ על הגג מיד לאחר הירי. התוצאות הראשוניות של בדיקות הבליסטיקה קבעו גם הן שהירי בוצע מגובה, מה שתואם את התיאור של העדים שראו את אותו חשוד על הגג.

בארה"ב ישנה ביקורת קשה על הקמפוס ועל המשטרה בכלל שלא אבטחה את האירוע כראוי, בעוד לפי הדיווחים שישה שוטרים בלבד הוצבו במקום. גם אנשי האבטחה הפרטית של קירק לא זיהו את הסכנה שניות לפני הירי.

ה-FBI שעדיין מחפש את היורה ביקש עזרה מאלפי האנשים שהיו במקום, באמצעות תמונות או סרטונים שצילמו מהתקרית או מהדקות שקדמו לה.

לפי דיווחים בארה"ב, השוטרים והכוחות הפדרלים עברו חדר חדר בקמפוס והראו תמונה של חשוד לתלמידים תוך שהם שואלים אם נתקלו בו.

ארה"ב סוערת

אתמול האשים הנשיא טראמפ את השמאל הקיצוני במותו של קירק: "האנשים האלה של השמאל הקיצוני השוו אנשים נפלאים כמו צ'רלי לנאצים", אמר נשיא ארה"ב.

רציחתו של צ'רלי קירק, ככל הנראה על ידי אדם שהתנגד לדעותיו, יצרה מהומה בארה"ב. בפוסטים שפורסמו ברשתות החברתיות על ידי ליברלים ניתן היה לקרוא גילויי שמחה ואושר על מותו. "הוא קיבל את מה שהגיע לו", נכתב בין היתר.

מנגד, הימין השמרני בארה"ב דורש נקמה. גם סדרת הטלוויזיה המצוירת הפופולארית סאות' פארק שיצרה דמות בדיונית הדומה באופן ברור לקירק, הואשמה במותו.

השמרנים בארה"ב מאשימים את השמאל במסריו הרעילים לטענתם, וסתימת הפיות התמידית שעובר מחנה הימין.

מומחים בארה"ב כינו את הזעם הפוליטי בארה"ב כ"מלחמת אזרחים תרבותית", לא פחות. גם כעת שהדבר החמור ביותר שיכול היה לקרות - התרחש, לא נראה שינוי חיובי באופק, אולי בדיוק להפך.

נציג ה-FBI כינס מסיבת עיתונאים בה אישר שהיורה עמד על גג מבנה בקמפוס וברח משם. עוד מסר הבכיר כי הנשק ה"עוצמתי" בו בוצע הירי נמצא בקרבת מקום וכי יש תמונות של היורה בידי המשטרה.