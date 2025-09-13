אליזבט צורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה בעיראק במרץ 2023, שוחררה לאחר כשנתיים וחצי של שבי בידי "גדודי חיזבאללה" השיעיים.

על פי דיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט, בראשית ספטמבר קיבלו אנשי המיליציה החלטה דרמטית: להיפטר ממנה במהירות, גם אם מדובר בצעד הפסדי מבחינתם. ההחלטה נולדה תחת לחץ מתמשך מצד ממשלת עיראק וארצות הברית, שהחריף בחודשים האחרונים.

ההליך שהוביל לשחרורה היה רצוף מעברים ותיאומים. ביום האחרון לפני מסירתה הועברה צורקוב לבית בשכונת אל-ג'אדריה בבגדאד, אזור יוקרתי על גדות החידקל המאוכלס בבכירי המיליציות ובפוליטיקאים. שם נותרה לבדה במשך ארבע שעות, עד שהכוח שהוטל עליו להעבירה הגיע. אנשי ביטחון עיראקים, בליווי בכירים ממשרד ראש הממשלה, פגשו אותה והודיעו לה כי היא חופשייה. רק כששמעה סביבתה דוברים באנגלית השתכנעה שאכן יצאה לחופשי.

בכיר בממשלת עיראק סיפר כי צורקוב עברה ניתוח בעמוד השדרה זמן קצר לפני חטיפתה, והשהות הארוכה בשבי תוך כדי נדודים בין מקומות שונים החמירה את מצבה הפיזי. בעת השחרור נזקקה לעזרה כדי לצאת מהרכב הממוגן שבו הובאה. לאחר שנמסרה לגורמי ביטחון עיראקיים, נערכה לה בדיקה רפואית ראשונית ואימות זהות, ומיד לאחר מכן הועברה לאנשי השגרירות האמריקנית.

לפי הדיווחים, השיקולים שהביאו את "גדודי חיזבאללה" לשחררה כללו שחיקה בכוח ההרתעה לאחר עימותים עם הצבא העיראקי, אובדן לגיטימציה ציבורית, חשש מסנקציות אמריקניות מכוח צווים שהוציא הנשיא דונלד טראמפ, והיעדר גיבוי מלא מצד איראן.

מה שנחשב בתחילה לקלף מיקוח אסטרטגי הפך לנטל כבד, שחשף את המיליציה ללחצים הולכים וגוברים.

גורמים בקואליציה הפוליטית בבגדאד הסבירו כי מסירת צורקוב ערערה את הבריתות הפנימיות בין המיליציות השיעיות. חלקן ראו בכך בגידה פנימית, בעוד אחרים תמכו בצעד כדי לא להביך את הממשלה. בכירים בחיזבאללה העיראקי טענו כי לא נחתמה כל עסקה, אלא שמדובר בוויתור שנעשה "למען הביטחון הכללי".

ב-9 בספטמבר הושלם מבצע השחרור. צורקוב נמסרה לנציגים עיראקיים, ומשם הועברה לבית מלון סמוך עד שהוסדרה העברתה לשגרירות האמריקנית. בשלב זה סירבה להיפגש עם בכירים עיראקיים שביקשו לראותה, והעדיפה להמתין לאישור מארה"ב. שעות לאחר מכן הכריז הנשיא טראמפ על שחרורה, צעד שהפתיע את בגדאד אך אפשר לממשלת עיראק להציג את המבצע כהישג משותף.

לפני שעזבה את בגדאד, ביקשה צורקוב לאסוף ספרים וחפצים אישיים שנותרו ברשותה עוד מהתקופה שקדמה לחטיפה. מתווך שניהל חלק מהמגעים אמר כי הפלג שהחזיק בה "השתחרר מנטל כבד שראה בו אוצר יקר", וכי כעת נפתחת תקופה חדשה במערכת היחסים הפנימית בעיראק, שבה שחרור החוקרת הישראלית ישמש חלק מהחישובים הפוליטיים של המיליציות ושל הממשלה גם יחד.