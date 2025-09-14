התקיפה הישראלית בדוחא, שנועדה לפגוע בצמרת חמאס אך לא השיגה את יעדה, הובילה לשינוי מהותי במצרים ובקטאר גם יחד.

בקהיר נרשמת החמרה דרמטית של צעדי האבטחה סביב בכירי ארגוני הטרור הפלסטיניים השוהים במדינה, בעוד שבקטאר נשמרת שתיקה רועמת לגבי גורלם של בכירי חמאס שהיו יעד התקיפה, ושמירה הדוקה על שלומם של המחבלים הבכירים, כך לפי דיווח ב'ynet".

בימים האחרונים חיזקו שירותי המודיעין המצריים את מערך ההגנה על מנהיגי חמאס והג׳יהאד האיסלאמי, ובהם מזכ״ל הג׳יהאד זיאד נחאלה ומשוחררי עסקאות חטופים ששוכנו בקהיר.

מקורות פלסטיניים מסרו כי מצרים העבירה מסר חד לישראל ולארה״ב: כל ניסיון לפגוע בדמויות אלו על אדמתה יתפרש כהפרת ריבונות קשה ויגרור השלכות אזוריות חמורות.

המסר נתפס כצעד חסר תקדים המעיד על שינוי בעמדת מצרים, שאינה מסתפקת עוד בתפקיד של מתווכת ניטרלית, אלא הופכת למדינה מגוננת המספקת מטרייה ביטחונית להנהגת ארגוני הטרור.

ההגנה אינה מתמקדת רק בג׳יהאד האיסלאמי, אלא כוללת גם גורמי חזית עממית, שהעבירו את פעילותם לקהיר ונהנים מהגנה ישירה של אנשי המודיעין המצרי.

במקביל, בדוחא עדיין לא נמסרה הודעה רשמית לגבי מצבם של בכירי חמאס שהיו יעד לתקיפה. חמאס טען שמנהיגו חליל אל-חיה שרד, אך הימנעות מהצגת ראיות ותמונות מעוררת ספקות. מקורות במפרץ מספרים כי בכירי הארגון מוחזקים כיום במתחם מאובטח הנתון לפיקוח הדוק של הרשויות הקטאריות.

על פי הדיווחים, נאסר עליהם להשתמש בטלפונים או במכשירי קשר, וכל תקשורת עם גורמים חיצוניים הוגבלה לחלוטין. הצעד הזה, שמגיע לצד שתיקה רשמית של קטאר, נועד למנוע הדלפות ולשלוט באופן מוחלט במידע היוצא מהמדינה.

כך מצטיירת תמונה חדשה: מצרים מהדקת את חיבוקה לארגוני הטרור, בעוד שקטאר, שבה בוצעה התקיפה, בוחרת באסטרטגיה של שתיקה ושליטה הדוקה במידע, תוך בידוד מוחלט של הנהגת חמאס בשטחה.

בישראל עדיין לא יצאו בהצהרה רשמית אודות גורלם של בכירי ארגון הטרור אולם מדבריו של ראש הממשלה אמש עלה לכאורה שהתקיפה כשלה.

עם זאת, בישראל מופתעים מהעובדה שחמאס טרם פרסם תמונה של אל-חיה ושאר הבכירים אותם ניסתה ישראל לחסל, למרות שהסיכויים שהם אכן חוסלו נותרו נמוכים.