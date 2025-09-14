בישיבת שרי החוץ של מדינות ערב והאסלאם, שהתכנסה בדוחה לקראת פסגת החירום, גובשה טיוטת החלטה בת עשרים סעיפים המופנית נגד ישראל.

על פי הדיווח בערוץ "אל־ג'דיד" שצוטט על ידי הכתבת ספיר ליפקין, המסמך אינו כולל צעדים אופרטיביים, אך מנוסח כהצהרה פוליטית חריפה.

כבר בסעיף הראשון מואשמת ישראל ב"תוקפנות ישירה נגד קטאר", לצד שורה של פעולות נוספות שמוגדרות כ"פשעי השמדה, רעב, מצור והמשך הבנייה בהתנחלויות". עוד נטען כי ישראל מסכנת את הסיכויים לשלום ופוגעת גם בהסכמים קיימים ועתידיים עם מדינות ערביות, כשהרמז הברור מופנה להסכמי אברהם.

בהמשך, בסעיף השלישי, מבטאות המדינות את "הסולידריות המלאה עם קטאר", ומציגות את הפגיעה בה כתוקפנות נגד כלל העולם הערבי והאסלאמי. הטקסט מדגיש מחויבות לתמוך בצעדים שתנקוט דוחה לשם הגנה על ריבונותה וביטחון אזרחיה.

סעיף נוסף, הרביעי, מתמקד במעמדה של קטאר כמתווכת בין־לאומית במלחמה בעזה ובניסיונות להביא לשחרור חטופים. התקיפה הישראלית מתוארת בו כ"הסלמה מסוכנת" שמטרתה לפגוע בתהליך התיווך, תוך הטלת אחריות מלאה על ישראל להידרדרות.

בהמשך, בסעיף העשירי, נכתב כי יש לעמוד מול מאמציה של ישראל "לכפות עובדות חדשות בשטח", שעלולות להוות איום ישיר על יציבות האזור ועל הביטחון הבין־לאומי.

בשורה התחתונה, טיוטת ההחלטה אינה מפרטת צעדים מעשיים כלפי ישראל, וכוללת בעיקר איומים - ככל הנראה גם הן מן השפה ולחוץ - על הפעולה הישראלית בלב דוחא כלפי מנהיגי ארגון הטרור.