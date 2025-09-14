לראשונה בהיסטוריה של נפאל, מונתה אישה לתפקיד ראש ממשלת המדינה - שופטת העליון בדימוס, סושילה קרקי, בת 73, הושבעה ביום שישי לראש ממשלה זמנית, בתום שבועות של מחאות דמים בהובלת צעירים שהתנגדו לשחיתות, חיפשו שקיפות, ומחו על אורח החיים המפואר של "ילדי המקורבים".

גל המחאות החריג פרץ בתחילה בשל איסור ממשלתי על רשתות חברתיות, אך התרחב במהרה לזעם ציבורי רחב נגד השלטון ומוסדות המדינה. במהלך האירועים נהרגו לפחות 51 בני אדם - ובהם מפגינים, שוטרים ועצירים - ועשרות אלפים השתתפו בהצתות בניין הפרלמנט, משרדים ובתיהם של פוליטיקאים.

בעקבות האלימות ולחץ הציבור, ראש הממשלה הקודם קיי.פי. שארמה אוולי, נאלץ להתפטר, והצבא קיבל שליטה בבירה והוביל מהלך במשא ומתן עם נציגי הצעירים לניהול המעבר לשלטון חדש.

הנשיא רם צ'נדרה פאודל העניק לקרקי את המנדט לפי סעיף 61 של החוקה, בצעד חריג שמדגיש את המשבר החוקתי הפוליטי. קרקי נחשבת סמל למאבק בשחיתות ומוערכת בציבור בזכות פעולתה הנחרצת כשופטת עליונה, חרף ניסיון הדחתה על-ידי פוליטיקאים ב-2017 - ניסיון שנכשל מול גלי התנגדות של אזרחים ואנשי משפט.

עתה מוטלת על כתפיה המלאכה להשיב את הסדר, לחקור את האלימות הקשה, ולהוביל את נפאל לבחירות חדשות שצפויות להתקיים במרץ 2026.

לצד התמיכה הרחבה מהצעירים - שחלקם ניהלו את מאבקם בחדרי צ‘אט ב-Discord - תיאלץ קרקי להתמודד עם אתגרים כבדים: יותר מ-12,500 אסירים ברחו מבתי הסוהר במהלך ההפגנות ונמצאים עדיין במנוסה, האבטלה בקרב צעירים גואה, ושליש מהתוצר הלאומי של נפאל מבוסס על כספי עובדים מחו"ל.

עם תחילת כהונתה, נשמעות קריאות לביעור השחיתות ולהשבת האמון הציבורי, אך מתיחות פוליטית ומשבר כלכלי משמעותי משאירים שאלות פתוחות בנוגע ליכולת השלטון החדש להוביל שינוי יציב לטווח ארוך.