נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הקדיש את עדכונו היומי אמש (ראשון) להצלחות הצבא האוקראיני בזירה הצבאית והאסטרטגית, תוך שעמד על הפגיעה הקשה שסופגת רוסיה בתקופה האחרונה.

הוא פתח את דבריו בהבעת תודה ללוחמים: "אני רוצה להודות במיוחד לכל הלוחמים שלנו היום, שמסבים לרוסיה הפסדים משמעותיים באמת - בחזית, לאורך הגבול, וגם בשטחה שלה, בזכות התקיפות ארוכות הטווח שלנו".

זלנסקי הדגיש כי לצד הסנקציות הכלכליות שהטיל המערב, קיימת מכה נוספת שאוקראינה עצמה מצליחה להנחית על הכלכלה הרוסית - הפגיעה הישירה בתעשיית הנפט והגז. "הסנקציות היעילות ביותר הן הלהבות בבתי הזיקוק של רוסיה, במסופים, במחסני הנפט", אמר. "הצלחנו להגביל בצורה ניכרת את תעשיית הנפט הרוסית, וזה מגביל בצורה ישירה גם את היכולת לנהל מלחמה. המלחמה של רוסיה היא בעצם תוצאה של הנפט, של הגז ושל כל יתר משאבי האנרגיה שלה".

בדבריו התייחס הנשיא האוקראיני במיוחד לפעולה שביצעו לאחרונה כוחות מיוחדים של שירות הביטחון האוקראיני בעיר פרימורסק, שם נפגע מסוף הנפט המרכזי והגדול ביותר של רוסיה בים הבלטי. לדבריו, מדובר בנזק חמור שנבדק ואומת על ידי אוקראינה, ושפגיעתו מורגשת היטב בצד הרוסי. "זה מוחשי עבור האויב", הדגיש.

זלנסקי הוסיף כי אוקראינה אינה עוצרת בפעולה נקודתית אחת. לדבריו, הכוחות האוקראינים עוקבים באופן שוטף אחרי נמל אוסט־לוגה – אחד ממוקדי היצוא הגדולים של רוסיה לשוק העולמי – וכן אחרי "כל שאר נקודות הגישה של רוסיה לשוק הבינלאומי". הוא ציין כי בידי שירות הביטחון האוקראיני יש כיום מל"טים שמסוגלים לפעול לטווח של יותר מאלף קילומטרים, מה שמאפשר הרחבת המערכה גם לעומק השטח הרוסי.

בעוד אוקראינה מנסה להציג ניצחונות קטנים בשדה הקרב, בפועל נוצר מצב של אי-הכרעה - לא לצד הרוסי ולא לצד האוקראיני, מה שיגרום למלחמה להימשך ככל הנראה עוד זמן רב.