בכתבה שפורסמה היום (שני) ב'רויטרס', תואר מסע ההימלטות של עזתי בשם מוחמד אבו-דקה מרצועת עזה ועד לגרמניה.

יותר משנה של נדודים, בעזרת אלפי דולרים, ולאחר כמה ניסיונות כושלים, לבסוף הצליח אבו-דקה לחצות את הים התיכון כשהוא רכוב על ג’ט-סקי.

ה"צעיר", כפי שהוא מכונה בכתבה המקורית, תיעד את הדרך בתמונות, סרטונים והקלטות שהעביר לסוכנות רויטרס, ששוחחה עמו, עם שני חבריו למסע ועם בני משפחתו שנותרו ברצועה.

הכול החל באפריל 2024, כשאבו דקה שילם חמשת אלפי דולרים כדי לצאת דרך מעבר רפיח למצרים.

לאחר מכן המריא לסין בתקווה לקבל מקלט מדיני, אך משנדחה (...) שב למצרים דרך מלזיה ואינדונזיה. הוא הציג תכתובת עם נציגות נציבות הפליטים של האו"ם בבייג'ינג כדי לאמת את טענותיו.

משם עבר ללוב, מדינה המהווה נקודת מעבר מרכזית למהגרים בדרך לאירופה, אך גם מקום הידוע בהתעללויות של כנופיות וסוחרי אדם.

במשך חודשים ניסה לעלות על ספינות מבריחים לאירופה, ונכשל לדבריו עשר פעמים. לבסוף קנה בלוב ג’ט-סקי ישן מסוג ימאהה תמורת 5,000 דולר, והשקיע עוד 1,500 בציוד: מכשיר GPS, טלפון לווייני ואפודי הצלה.

באוגוסט השנה יצא יחד עם שני פלסטינים נוספים, לים הפתוח כשהוא נחוש בדעתו להגיע לאירופה. הם גררו סירה קטנה עם ציוד, ונמלטו מספינת סיור טוניסאית.

לדבריהם נעזרו ב־ChatGPT כדי לחשב את כמות הדלק הנדרשת, אך למרות זאת אזל להם הדלק כ-20 קילומטר לפני הגעה ללמפדוזה.

קריאת מצוקה שהפעילו הביאה לחילוצם בידי סירת משמר רומנית הפועלת במסגרת פרונטקס, סוכנות הגבולות של האיחוד האירופי. דובר הארגון הגדיר את האירוע כ"חריג במיוחד".

“המסע היה קשה מאוד, אבל היינו הרפתקנים. הייתה לנו אמונה חזקה שנצליח, וא-לוהים נתן לנו כוח,” סיפר אחד משלושת העזתים. גם נציג נציבות הפליטים באיטליה אישר כי השלושה נרשמו רשמית כמי שנחתו בלמפדוזה לאחר שהגיעו על ג’ט-סקי מהנמל הלובי אל-חומס, מרחק של כ-350 קילומטר בקו אווירי.

השניים הועברו יחד עם אבו דקה לסיציליה, אך בדרך לצפון איטליה נמלטו מהאוטובוס שבו שונעו.

אבו דקה הצליח להשיג כרטיס טיסה ולעלות על מטוס לבריסל. משם המשיך ברכבת לגרמניה, שם נאסף בידי קרוב משפחה בעיר ברמשה. לדבריו, הוא הגיש בקשת מקלט וממתין להחלטת בית משפט, ללא תאריך ידוע.

כעת הוא שוהה במרכז קליטה לפליטים בגרמניה. כמו רבים, אבו דקה מבקש לקבל מעמד חוקי בגרמניה כדי שיוכל להביא אליו את משפחתו לאירופה.