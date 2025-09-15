לא שגרתי: מכשפים נשלחו לכלא לאחר שניסו לכשף את הנשיא למוות 

בית משפט בזמביה גזר שנתיים מאסר על שני גברים שהואשמו בכך שניסו להשתמש בכישוף כדי להביא למותו של נשיא המדינה, הוקאינדה היצ’ילמה.

מדובר בליאונרד פירי, אזרח זמביה, וביאסטן מבולסה קנדונדה ממוזמביק, שנעצרו בדצמבר האחרון כשברשותם חפצי כישוף, בהם גם זיקית חיה.

השופט פיין מיאמבו קבע בפסק הדין כי מדובר באויבי העם כולו ולא רק ביריביו של הנשיא. הוא ציין כי השניים הודו בהחזקת הקמעות, ואף אחד מהם הדגים כיצד זנב הזיקית, לאחר שיינקב ויופעל בטקס, עלול לגרום למוות בתוך חמישה ימים. למרות טענתם שהם מרפאים מסורתיים, בית המשפט הרשיע אותם בשני סעיפים לפי חוק הכישוף, שנחקק עוד בתקופת השלטון הקולוניאלי בשנת 1914.

במהלך המשפט נטען כי הפגיעה המתוכננת בנשיא הוזמנה על ידי חבר פרלמנט לשעבר שנמלט מהמדינה. עורך דינם של השניים ביקש להמיר את העונש בקנס, תוך הדגשה שמדובר בעבירה ראשונה, אך בית המשפט דחה את בקשתו.

השופט הסביר כי גם אם אמונות בכישוף אינן מגובות בהוכחות מדעיות, החוק נועד להגן על החברה מפני הפחד והנזקים הנגרמים ממי שמציג עצמו כבעל כוחות על-טבעיים. הוא הדגיש כי השאלה המשפטית אינה אם הנאשמים באמת כשפים, אלא אם הציגו עצמם ככאלה - ולפי הראיות, התשובה חיובית.

מעבר לשנתיים המאסר על "התחזות למכשפים", נגזר עליהם גם חצי שנת מאסר נוספת בגין החזקת קמעות. עם זאת, מאחר שהעונשים ירוצו בחפיפה, הם יישארו בכלא בסך הכל שנתיים, החל ממועד מעצרם בדצמבר 2024.

הנשיא היצ’ילמה עצמו אמר בעבר כי איננו מאמין בכישוף ולא התייחס ישירות לפרשה. עורך הדין דיקסון ג’רה הסביר כי החוק מיושן מאוד וכמעט שאינו נאכף, אך נועד בין היתר להגן על נשים מבוגרות המואשמות לעיתים קרובות בכישוף ועלולות ליפול קורבן ללינץ’ בכפרים.

פרשת הכישוף השתלבה בשיח ציבורי רחב יותר סביב נושא המוות והאמונה בכוחות על-טבעיים בזמביה. כך למשל, גם סביב קבורתו של הנשיא לשעבר אדגר לונגו, שנפטר ביוני בדרום אפריקה, עלו טענות כי הממשלה מתעקשת להביאו למנוחות בשטח זמביה מסיבות "מיסטיות". משפחתו מתנגדת, והוויכוח עדיין לא הוכרע - גופתו ממתינה במקרר גופות מאז הקיץ.