סערה פרצה בימים האחרונים בקרב צוותות האוויר של חברת התעופה הבריטית "בריטיש איירווייז", לאחר שהחברה פרסמה רשימת הנחיות חדשות לעובדים, חלקן דרקוניות ביותר עבור העובדים.

כך למשל, בריטיש איירווייס אסרה על אנשי צוות האוויר שלה לשתות קפה בציבור. ההוראות החדשות אוסרות על אנשי הצוות לשתות כל צורה של משקה מלבד מים בציבור, וגם אז, צוות האוויר קיבל הוראה לנסות לשתות אותו "בדיסקרטיות".

על פי ההנחיות, משקאות אחרים כמו קפה ומשקאות מוגזים ניתנים לצרוך רק כאשר אנשי הצוות יושבים בקפיטריה ייעודיים - הוראה שלטענת העובדים עלולה להוביל לחוסר חמור בקפאין עבור טייסים ודיילים הסובלים מחוסר שינה וג'ט לג.

עם זאת, לא רק כללי השתייה והאכילה החדשים גרמו לסערה בחברה. בין הכללים החדשים מופיעות "הנחיות למראה חיצוני" הכוללות גם את אופן שבו מותר לצוות האוויר לעצב את שערו ואפילו איזה סוגי משקפי שמש מותרים לו.

הגבלה חדשה המכעיסה את העובדים היא ההנחיה על איסור לבישת מדי החברה כשהם נוסעים לעבודה באחת מטיסות החברה. בתוך תעשיית התעופה, למונח "נסיעה לעבודה" יש משמעות מעט שונה מנהיגה או נסיעה ברכבת כדי להגיע לעבודה. עבור טייסים ודיילי אוויר, נסיעה לעבודה פירושה טיסה מעיר או מדינה אחת לאחרת כדי להגיע לעבודה.

לא נדיר לראות אנשי צוות אוויר נוסעים לעבודה כשהם לובשים את מדי המטוס, אך בריטיש איירווייז החליטה שגם נוהג זה אסור עקב כללים של רגולטורי התעופה האזרחית, הקיימים כבר שנים.

העובדים הכעוסים מציינים כי באופן מוזר, צוותי אוויר מחברות תעופה אחרות הנוסעים לעבודה בבריטיש איירווייז עדיין יורשו ללבוש את מדי המטוסים שלהם.

בינתיים, בעקבות מחאות איגודי העובדים החברה חזרה ממספר הנחיות, ביניהן ההוראה לשתות רק מים, כשלטענת "נוצר רושם מוטעה" כביכול היא אסרה על העובדים לאכול ולשתות בטיסה.

ההנחיות החדשות מגיעות חודשים ספורים בלבד לאחר הגבלה נוספת שהוטלה על העובדים כאשר בריטיש איירווייס אסרה על צוות הנוסעים לצלם במלונות עם עצירת ביניים, כולל מקומות פופולריים כמו האיים המלדיביים, קייפטאון וסינגפור.

לטענת בריטיש איירווייס, טרוריסטים ופושעים יכולים להשתמש בבינה מלאכותית כדי לאתר את המיקום המדויק בו שוהים אנשי הצוות ולהשתמש במידע זה כדי לפגוע אותם.