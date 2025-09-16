מימין - טומי רובינסון | משמאל הפגנת הימין בבריטניה בשבת ( צילום: By Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73918328 )

בשבוע שעבר, מאות אלפי אנשים יצאו לרחובות לונדון במחאה רחבת היקף שאורגנה על ידי פעיל הימין הקיצוני, טומי רובינסון. הצעדה, שנועדה לתמוך בחופש הביטוי, התמקדה בעיקר בסכנות ההגירה הבלתי מבוקרת ומשכה בין 110,000 ל-150,000 משתתפים, מספר שעלה בהרבה על הציפיות.

ההפגנה, שנקראה "איחוד הממלכה" (Unite the Kingdom), הייתה ביטוי חריף נגד הגירה, כשמפגינים רבים נשאו דגלי אנגליה והממלכה המאוחדת וקראו "אנחנו רוצים את המדינה שלנו בחזרה". הצעדה לא התנהלה בשקט והידרדרה לאלימות, כאשר קבוצה קטנה מתומכיו של רובינסון התעמתה עם שוטרים שניסו להפריד ביניהם לבין מפגיני הנגד. 26 שוטרים נפצעו, וארבעה מהם נפצעו קשה. מנהיג מפלגת הלייבור וראש הממשלה, קיר סטארמר, אמר כי בריטניה "לא תסבול התנכלות גזענית" סטיבן יקסלי-לנון, המכונה טומי רובינסון, האיש שמאחורי המחאה הזו נולד ב-27 בנובמבר 1982 בעיר לוטון שבאנגליה, רובינסון הוא דמות בולטת בימין הקיצוני הבריטי ואחד הפעילים המשפיעים ביותר נגד האיסלאם במדינה. הוא מייסד הליגה להגנה אנגלית (EDL), קבוצה שידועה ברטוריקה הקיצונית שלה ובהפגנות רחוב אלימות שהיו נפוצות בשנות ה-2000 המאוחרות ובעשור השני של המאה ה-21. ראש העיר הודיע: עונש חמור למורה שהסית נגד ישראל בשיעור בכיתה יוסי נכטיגל | 15.09.25 חייו של רובינסון היו רצופים בפעילות פוליטית ובעיקר צרות עם החוק. והוא משתדל לעדכן את קורות החיים המפוקפקים שלו כמעט כל שנה מחדש. בין השנים 2005–2025 ריצה חמישה עונשי מאסר על עבירות אלימות, הונאה וסדר ציבורי, כולל תקיפת שוטר, שימוש בדרכון מזויף והונאות משכנתא. בשנים האחרונות המשיך לעורר מחלוקת: נכלא ב-2018 על פרסום מידע משפטי, ב-2021 חייב לשלם 100,000 ליש"ט לאחר שהוציא דיבה על נער פליט סורי, וב-2024 נכלא שוב ל-18 חודשים בגין ביזיון בית המשפט והפצת טענות כוזבות על אותו נער.

הפגנות בבריטניה בעד הפלסטינים ( צילום: shutterstock )

רובינסון נחסם לצמיתות מטוויטר ב-2018, מפייסבוק ומאינסטגרם ב-2019 בגין הפרות חוזרות ונשנות של מדיניות נגד דברי שנאה ו"קריאות לאלימות נגד מוסלמים". חשבון היוטיוב שלו הוגבל ב-2019, וכך גם חשבונותיו בסנאפצ'ט ובטיקטוק.

עם זאת, בנובמבר 2023, חשבונו בטוויטר הושב לפעולה לאחר רכישת החברה על ידי אילון מאסק, וכיום יש לו למעלה ממיליון עוקבים. מאסק אף פרסם ב-2 בינואר 2025: "שחררו את טומי רובינסון!" ו"למה טומי רובינסון נמצא בבידוד בבית סוהר על שאמר את האמת?".

דמותו שעלתה שוב לכותרות והפכה לכוח שאי אפשר להתעלם ממנו היא ביטוי למצב הקשה שבו מצויה בריטניה. המדינה מתמודדת עם השפעות ההגירה המוסלמית בתחומי הביטחון, החינוך והכלכלה, והשאלה הגדולה היא כיצד בריטניה תיראה בשנים הקרובות?!

רובינסון נחשב לדמות שמעוררת מחלוקת. יש הרואים בו מנהיג נערץ ויש המתעבים אותו בכל מאודם, אך מאז ההפגנה הגדולה שנערכה בשבת קשה להתעלם מנוכחותו. כאמור אפילו ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מצא לנכון להתייחס אליו בפומבי ואמר: "הדגל שלנו מייצג את הרבגוניות של מדינתנו ולעולם לא נמסור אותו לאלה המבקשים להפוך אותו לסמל של אלימות פחד ופילוג".

גם אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, התייחס לנושא ואמר: "אני באמת מאמין שיש צורך בשינוי שלטוני בבריטניה. אי אפשר להמתין עוד ארבע שנים או עד הבחירות הבאות, זה פשוט זמן רב מדי. יש לפזר את הפרלמנט ולקיים בחירות חדשות". דבריו התקבלו במחיאות כפיים רבות מצד הקהל, אך במקביל עוררו ביקורת קשה כאשר ברחבי הממלכה רבים תהו מה מקומו של טייקון אמריקאי דרום אפריקאי בשיח הציבורי הבריטי.

