בעוד צה"ל החל בתמרון הקרקעי בלילה שעבר, כתבי ה-BBC התפנו לכתוב על הצד העזתי של האירוע, ועל המצוקה של האויב למול כניסת הכוחות לעיר הטרור.

בשעות אלו, מאות משפחות בעזה עדיין מנסות להימלט מהקרבות בעיר תחת מתקפה צה"לית נרחבת, המכוונת לפגוע בתשתיות חמאס. לפי התיאור, פינוי התושבים מלווה בסבל כבד, פקקים אינסופיים ועלויות גבוהות.

לינה אל־מגרבי, אם לשלושה משכונת שייח' רדואן, חשפה כי התעקשה להישאר בבית עד שקיבלה שיחת טלפון אישית (!) מקצין ישראלי שהורה לה להתפנות. "נאלצתי למכור את התכשיטים שלי כדי לממן את עלות ההעברה והאוהל", היא אמרה. "לקח לנו עשר שעות להגיע לחאן יונס ושילמנו 3,500 שקל על הנסיעה. התור של המכוניות והמשאיות נראה אינסופי".

נבין עמאד א־דין, אם לחמישה, ברחה מדרום העיר לאחר שחיל האוויר פיזר כרוזי פינוי בשכונה. בעלה נשאר בבית, והיא נאלצה לצאת לבדה עם ילדיה. "לא יכולתי לקחת איתי את הרהיטים כי לא היה לי כסף לשכור משאית גדולה", סיפרה. "להשאיר הכול מאחור הייתה ההחלטה הקשה בחיי".

גאזי אל־עלול, שברח מצפון הרצועה, מתאר כיצד נאלץ לישון בכניסה לבית החולים אל־קודס בשכונת תל אל־הווא. "לא בחרתי בזה", אמר. "הייתי מוכרח לעזוב אחרי שהבית שבו הסתתרנו כמעט חודש כבר לא היה בטוח. ההפצצות נמשכות שעות, והצבא מאיים להרוס בניינים שלמים".

סאמי אבו דלאל משכונת א־דראג' סיפר על הלילה האחרון: "שכונות שלמות נהרסו על יושביהן, רבים נהרגו או נפצעו". לדבריו, צה"ל מתקדם משלושה כיוונים במקביל, עם הפצצות כבדות, ירי ארטילרי ותקיפות ממסוקים.

לפי התיאורים מעזה, רוב המשפחות אינן יכולות לשכור משאית גדולה כדי להעביר את הרהיטים, והמחירים עלו לשיאים. השכרת משאית קטנה עומדת על כ־3,000 שקל, אוהל לחמישה אנשים נמכר בכ־4,000 שקל, והחסכון של חודשים רבים אינו מספיק להתמודד עם ההוצאות.

הכביש הראשי, דרך אל־רשיד, מוצף במכוניות ומשאיות בעומס כבד, ורבים נאלצים להמתין שעות ארוכות בצידי הדרך, במקביל לרעש ההפצצות הבלתי פוסק.