עכשיו זה רשמי | התביעה הודיעה: דורשים עונש מוות לרוצח צ'רלי קירק

התביעה ביוטה הודיעה באופן רשמי לבית המשפט כי היא דורשת עונש מוות כנגד טיילר רובינסון, רוצחו של צ'רלי קירק | היום הוגש כתב האישום נגד רובינסון, שכלל כצפוי גם את סעיף הרצח בנסיבות מחמירות (בעולם) 

הרוצח טיילר רובינסון לאחר מעצרו (FBI)

טיילר רובינסון, בן 22, יופיע היום (שלישי) לראשונה בבית המשפט לאחר מעצרו בחשד לרצח צ’ארלי קירק.

הוא מואשם ברצח מחמיר, בשיבוש הליכי חקירה, בשני מקרים של הפרעת סדר עם עדי ראייה ובביצוע עבירה אלימה בנוכחות ילד. הפרקליטות צפויה לבקש את עונש המוות, ורובינסון מוחזק במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות.

מסמכי החקירה שהוצגו לאחרונה חושפים פרטים חדשים על תכנון הירי. רובינסון כתב לשותפו לדירה כי תכנן את המעשה קצת יותר משבוע, ושאף לשמור אותו בסוד “עד שאמות מזקנה”. תחת מקלדת שותפו נמצא פתק שבו נכתב: “הייתה לי ההזדמנות לעצור את צ’ארלי קירק, ואני אעשה זאת”. רובינסון אישר לשותפו כי מתכוון לקחת את הרובה, אך האזור היה תחת סגר.

כמו כן, לפי התביעה, רובינסון חרג מהליכה רגילה בקמפוס, מה שהעיד כי הסתיר את הרובה בבגדים – צעד חריג שהוביל את החוקרים לחשוד שהוא החביא את הנשק במכנסיו.

מסמכי החקירה מגלים גם שרובינסון חרט כדורים עם כתובות וממים מהאינטרנט, אך לטענתו מדובר היה בעיקר בצחוק ולא במסר אידיאולוגי.

לאחר גילוי החשד, רובינסון הביע כוונה לפגוע בעצמו, אך הוריו הצליחו לשכנעו להיפגש בביתם ולהסגיר את עצמו למשרד השריף. הוריו שיחקו תפקיד מרכזי בהבאתו לידיים החוקיות, לאחר שהכירו אותו בתמונות ממצוד.

משפטו של רובינסון ייפתח היום בשעה 17:00 שעון מקומי.

