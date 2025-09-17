רוצחו של צ'רלי קירק, טיילר רובינסון, הופיע אמש (שלישי) בבית המשפט בשיחת וידאו-קונפרנס, שם הודיעה התביעה כי היא מתכוונת לדרוש עונש מוות כנגד האיש שזה עתה הפך לנאשם.

השופט מינה לרובינסון עורך דין מטעם בית המשפט בעקבות מצבו הכלכלי של הרוצח. "אני רוצה להגן על זכויות היסוד שלך", אמר השופט לרוצח.

במענה לשאלת השופט, אמר התובע כי התביעה תדרוש את עונש המוות כנגד הרוצח. לאחר דברי התובע, החל השופט לקרוא את כתב האישום המלא לטיילר רובינסון שהסתכל למצלמה באדישות.

בתוך כך, התביעה חשפה כי רובינסון שיגר הודעה לשותפו לחדר בה הוא הודה כי הוא עומד מאחורי הרצח של צ'רלי קירק ואמר כי הוא מצטער.

בהתכתבות עם השותף אמר לו רובינסון להסתכל מתחת למקלדת, שם מצא פתק בו נכתב: "יש לי הזדמנות לחסל את צ'רלי קירק ואני הולך לנצל אותה".

בשלב זה פנה אליו חברו ואמר לו: "אתה לא זה שעשית את זה, נכון?", רובינסון ענה: "אני כן, אני מצטער".

עוד עלה כי הוריו של רובינסון זיהו את פניו בתמונות שפרסם ה-FBI למחרת הירי. בשלב זה הם עדיין לא הסגירו אותו אך עימתו אותו עם הממצאים. לאחר שהודה, המשפחה שכנעה אותו להיפגש עם חבר משפחה, שהוא סגן שריף בדימוס. אותו אדם הצליח לגרום לרובינסון להסגיר את עצמו, אמר התובע.

עוד עולה מהתביעה כי רובינסון דרש מחברו למחוק את ההודעות ולשתוק בחקירה במידה וישאלו אותו שאלות, בכך הוא מואשם גם בעבירת שיבוש.

בעקבות עדויות לכך שהוא רוצה לשים קץ לחייו, הוחלט לשמור על הנאשם באבטחה צמודה עד לגמר משפטו, ואולי גם, עד הוצאתו להורג.