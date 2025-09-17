האם מקרון מתחרט על הכוונה להכיר במדינה פלסטינית ללא תנאי? זה לפחות מה שעולה מדיווח שמפרסם היום כתב 'ישראל היום' אריאל כהנא, לפיו מקרון שוקל להתנות את ההכרה בפלסטין.

הדברים עלו משיחות שקיים מקרון עם ראשי הקהילה היהודית בצרפת בימים האחרונים. הם קיבלו את הרושם, כך דווח, שהנשיא שוקל לשוב ולהתנות את ההכרה בפלסטין בשחרור החטופים ופירוק חמאס מנשקו.

יצוין כי אין מדובר בעמדה חדשה של הנשיא, שכן בעבר הוא התנה את ההכרה בפלסטין במספר צעדים מצד הפלסטינים, מבלי לפרט.

הקהילה היהודית בצרפת מחזיקה בכוח פוליטי רב ברפובליקה למרות שהיא אינה מיוצגת באופן רשמי בפרלמנט לאור עיקרון הפרדת הדת מהמדינה.

גם הכאוס הפוליטי במדינה שהוביל להפלת ממשלתו הרביעית של מקרון יוצר קושי עבור הנשיא לקדם מהלך שאינו מוסכם על כלל הגופים הפוליטיים במדינה.

ייתכן שמקרון נשבר בעקבות לחץ מצד אותם גופים ולוביסטים יהודים, אולם אין לדעת מה תהיה עמדתו של מקרון עד רגע ההכרזה, בהחלטה שתתקבל ככל הנראה ברגע האחרון.

במידה וצרפת אכן תחליט להתנות את ההכרה במדינה פלסטינית, המשמעות היא שההכרזה תרוקן מתוכן לפחות בטווח הזמן המיידי.

במקביל, ואולי שלא במקרה, מוקדם יותר דווח כי בריטניה תכיר במדינת פלסטין כבר בסוף השבוע הזה.