יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב ג'רום פאוול הודיע היום (רביעי) על הורדת הריבית לראשונה מאז דצמבר, במהלך שנועד לייצב את שוק העבודה המאותת על היחלשות.

הריבית נקבעה בטווח שבין 4% ל-4.25% ‐ הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2022. אך בבית הלבן לא נשמעו קולות שביעות רצון: הנשיא דונלד טראמפ שב והאשים את יו"ר הפד, ג'רום פאוול, כי פעל באיחור, ואף דרש הפחתה עמוקה בהרבה.

טראמפ נהג לכנות את יו"ר הפד בכינויי גנאי, בין היתר הדביק לו את הכינוי "ג'רום פאוול המאחר", כעת כאמור, לא סביר שנראה שינוי ביחסו של טראמפ לבכיר.

פאוול הסביר במסיבת עיתונאים כי קצב גיוסי העובדים נחלש והסיכון לעלייה באבטלה גובר, אך במקביל ניכרת האצה מחודשת באינפלציה. לדבריו, המכסים שהטיל טראמפ על יבוא צפויים לגרום לעליית מחירים חד פעמית, אולם ייתכן שההשפעה תהיה מתמשכת יותר. "חובתנו לוודא שהלם מחירים חד פעמי לא יתפתח לבעיית אינפלציה מתמשכת", אמר.

החלטת הריבית התקבלה ברוב, אולם חבר מועצת הנגידים החדש סטיבן מירן, שמונה לאחרונה בידי הרפובליקנים ואושר בסנאט, דרש הפחתה חדה יותר של חצי אחוז. מירן נכנס לתפקיד בעקבות התפטרות מפתיעה של המושלת אדריאנה קוגלר, שמונתה בתקופת ביידן. במקביל, סערה משפטית מלווה את הניסיון של טראמפ להדיח את המושלת ליסה קוק בטענה לעבירות משכנתה, אך בית המשפט הפדרלי מנע ממנו לעשות כן, לעת עזה.

עבור הפד, הדילמה מורכבת: הורדת ריבית עשויה להקל על לווים ולעודד השקעות, אך גם להחריף את הלחצים האינפלציוניים שנובעים מהעלאת מכסים. נתוני התעסוקה שפורסמו לאחרונה לא הקלו על הדיון: מספר המשרות החדשות לחודשים מאי-יוני תוקן כלפי מטה ב-258 אלף, והאבטלה עלתה ל-4.3% ‐ הנתון הגבוה ביותר מאז 2021.

במקביל, המחירים ממשיכים לעלות. שיעור האינפלציה הגיע באוגוסט ל-2.9% לאחר שנגע באפריל ב-2.3%. מחקר של מעבדת התקציב באוניברסיטת ייל מעריך כי המכסים יעלו למשק בית ממוצע כ-2,300 דולר בשנה. כלכלנים חלוקים אם מדובר בזעזוע זמני בלבד או בתחילתה של עליית מחירים ממושכת.

החשש הגדול הוא מצב של "סטגפלציה" ‐ שילוב מסוכן של אבטלה מתרחבת ועליית מחירים מתמשכת. בינתיים, אנשי הפד מצהירים כי שוק העבודה עומד בראש סדר העדיפויות, גם במחיר של אינפלציה גבוהה יותר, אך מודים שהמשימה לשמור על איזון הופכת קשה יותר ויותר.