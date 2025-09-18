כיכר השבת
"מעדיף כוח צבאי"

"הוא דופק אותי" | דיווח: טראמפ מתוסכל מהתנהלות נתניהו במלחמה

בוול סטריט ג'ורנל האמריקני דווח כי הנשיא טראמפ מתוסכל מהתנהלות רה"מ נתניהו במלחמה בעזה | "הוא דפק אותי", התבטא טראמפ בשיחה עם בכירים, ביניהם שר החוץ רוביו (מדיני)

טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מתוסכל מהתנהלות ראש הממשלה, , במלחמה נגד חמאס ברצועת עזה.

על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל האמריקני, הביע תסכול מהעובדה שנתניהו בוחר בדרך מלחמה ובכוח צבאי בכדי להכניע את חמאס ולא באופציה המועדפת על הנשיא, משא ומתן מדיני.

שיא התסכול, כך על פי הדיווח, הגיע לאחר התקיפה הדרמטית נגד בכירי חמאס בקטאר. טראמפ שוחח עם יועצים בכירים, בניהם שר החוץ מרקו רוביו, והתבטא נגד נתניהו: "הוא דפק אותי".

מנגד, גורם ישראלי ששוחח עם העיתון טען כי היחסים בין ראש הממשלה לנשיא מצוינים וכי הטענות שעלו בדיווח הן ב'פייק ניוז'.

כזכור, שלשום הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא צפוי להיפגש - שוב - עם טראמפ. הפגישה צפויה להתקיים בעוד כעשרה ימים, יום שני בשעה 18:00 בערב, שעון ישראל.

במסיבת העיתונאים שכינס ביום שני, הודיע נתניהו על ההזמנה של הנשיא ואמר: "אני קיבלתי את ההחלטה עם הקבינט לפעול בקטאר, האחריות שלי ולא עירבנו את הבית הלבן. היו לי כמה שיחות עם טראמפ אחרי התקיפה וכולן היו טובות כולל השיחות אתמול".

