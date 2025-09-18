ג'רי גרינפילד, אחד ממייסדי ענקית הגלידות בן אנד ג'ריס, התפטר מתפקידו לאחר 47 שנה, וטען כי החברה איבדה את "העצמאות לרדוף אחרי הערכים שלנו" תחת שליטתה של תאגיד המזון הבריטי יוניליוור.

ההתפטרות מגיעה בעקבות כישלון המאבק של בן אנד ג'ריס ב-2022 למנוע את מכירת הגלידות בהתנחלויות ביהודה ושומרון, מהלך שנתפס על ידי החברה כמנוגד לעקרונותיה המייסדים.

גרינפילד הצהיר כי הוא "כבר לא יכול, בלב שלם", להישאר בחברה שמקורה במדינת ורמונט. הוא ביקר בחריפות את ההתנהלות, בטענה שהחברה "הושתקה ונדחקה הצידה" מחשש להרגיז את בעליה החזקים, והביע אכזבה עמוקה מכך שהעצמאות שאפיינה את המותג אבדה.

המותג, שנוסד על ידי גרינפילד ובן כהן ב-1978, נרכש על ידי יוניליוור בשנת 2000. חשוב לציין כי מאז 2022, הסניף הישראלי של בן אנד ג'ריס פועל באופן עצמאי לחלוטין, ללא קשר מסחרי או משפטי ליוניליוור או למותג העולמי.

שותפו למותג, בן כהן, ידוע גם הוא בפעילותו הפוליטית השנויה במחלוקת. במאי האחרון, הוא הוצא משימוע בסנאט האמריקני לאחר שצעק כי "הקונגרס משלם על פצצות להרוג ילדים בעזה", מה שהבהיל את מזכיר הבריאות רוברט פ. קנדי ג'וניור.

דובר חברת מגנום, חברה-בת של יוניליוור שאליה משויך המותג, הגיב כי החברה מחויבת למורשת בן אנד ג'ריס, אך "אינה מסכימה עם עמדתו" של גרינפילד.