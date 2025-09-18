כיכר השבת
איחוד האמירויות באיום חריג: נגיב על כל מהלך של סיפוח - והאם הסכמי אברהם בסכנה?

באיחוד האמירויות מאיימים לשנמך את היחסים עם ישראל במידה ואכן תחליט על מהלך של סיפוח | ככל הנראה אין סכנה להסכמי אברהם, אולם מהלך של סיפוח יגרור פגיעה קשה ביחסים שבין ישראל למדינת המפרץ (מדיני)

איחוד האמירויות שוקלת להוריד את דרג היחסים עם ישראל אם ממשלת בנימין נתניהו תחליט לספח חלקים מהגדה המערבית, כך לפי שלושה גורמים המעורים בדיונים ששוחחו עם 'רויטרס'. צעד כזה ייחשב לפגיעה קשה בהסכמי אברהם, שנחתמו ב־-2020 בחסות נשיא ארה"ב דאז דונלד טראמפ ונתניהו עצמו.

על פי הדיווחים, באבו דאבי הזהירו את הקואליציה בירושלים כי סיפוח יהיה "קו אדום", אולם לא פירטו אילו צעדים ינקטו. אחד התרחישים שנבחנים הוא החזרת השגריר מישראל, אך לא נבחנת בשלב זה אפשרות לניתוק מוחלט של היחסים.

היחסים בין המדינות, שנחשבו בשנים הראשונות להסכמים לאיתנים ופוריים מבחינה כלכלית, נקלעו מאז 2023 למתיחות גוברת בשל מדיניותה הימנית של ממשלת ישראל ובעיקר בשל מלחמת עזה המתמשכת. עסקים משותפים שהתקדמו במהירות מיד לאחר החתימה דעכו בהדרגה, ונתניהו עצמו טרם ביקר באיחוד חמש שנים לאחר כינון הקשרים.

בתוך כך, מקורות באמירויות חשפו כי הוחלט למנוע מחברות ביטחוניות ישראליות להשתתף בתערוכת האוויר בדובאי בנובמבר הקרוב. את ההחלטה אישרו גם גורמים בישראל, אולם שגרירות ישראל באבו דאבי מסרה שהשיחות בעניין עדיין נמשכות. משרד הביטחון הישראלי אישר כי עודכן בנושא אך נמנע מהרחבה.

באיחוד האמירויות מתעקשים כי כל ניסיון ישראלי לסיפוח שטחים עלול למוטט את ההסכמים האזוריים. יועצו המדיני של הנשיא מוחמד בן זאיד, כינה את התקיפה ישראלית שכוונה לחמאס בקטר כ"בגידה".

בפסגה דחופה של מדינות מוסלמיות שהתקיימה בדוחא בעקבות אותה תקיפה, קראו המדינות החברות לבחון מחדש את יחסיהן הדיפלומטיים והכלכליים עם ישראל. ההתחייבות של נתניהו מ-2020 שלא לקדם סיפוח במשך ארבע שנים כבר פגה.

בישראל מעריכים כי ניתן יהיה לשקם את היחסים עם האמירויות, המדינה המשמעותית ביותר שחתמה על הסכמי אברהם לצד בחריין ומרוקו. אולם נכון לעכשיו, האותות מדובאי ובראשם החרמת התעשיות הביטחוניות, מצביעים על קרע הולך ומתרחב, אם כי ככל הנראה לא לרמה של ביטול הסכמי השלום.

