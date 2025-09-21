הסחר העולמי בקוקאין הוא תעשייה של ניצול שמגלגלת סכומי עתק, כאשר קולומביה היא יצרנית הקוקאין המובילה בעולם (קילוגרם קוקאין שנקנה בגבול ברזיל–קולומביה במחיר של בין 1,000 ל-2,000 דולר, יכול להימכר באירופה בכ-60,000 דולר) הרווחים האסטרונומיים הללו מניעים ארגוני פשיעה, ובפרט בכירים קולומביאנים ופושעים דרום אמריקאים, להשקיע במאמצים אדירים כדי להבריח סחורות ענק, המגיעות לעיתים מדרום אמריקה, אל שווקים גלובליים.

אחת משיטות ההברחה המסוכנות והשאפתניות ביותר היא שימוש ב"נרקו-צוללות" אלו הן למעשה כלי שיט תת-מימיים למחצה, שנוצרו בעבודת יד מפיברגלס. הם נעים ממש מתחת לפני המים כשממפלס המים מבצבץ רק תא הניהוג. ספינות אלה, אותן מכנה עיתונאי החוקר חוויאר רומרו "ארונות קבורה מונעי מדחף", מסוגלות לשאת מטעני קוקאין עצומים במשקל של 5 או 6 טונות, שבכוחם להניב לבעליהם רווחים של 200 עד 250 מיליון דולר. הספנים המוכנים להפליג בהם מסכנים את חייהם במסעות שנמשכים שבועות בתנאים מחרידים.

ה"נרקו-צוללות" שימשו לראשונה את ברוני הסמים הקולומביאנים בשנות ה-80 להברחת קוקאין דרך הים הקריבי לכיוון מקסיקו וארצות הברית. כיום המסלולים שאפתניים בהרבה: האוקיינוס השקט לכיוון ארצות הברית, ואפילו מסעות טרנס-אטלנטיים לפורטוגל וספרד, ואף מעבר לכך, לכיוון אוסטרליה וניו זילנד.

מי שמנסה לבלום את זרם הסמים הבלתי פוסק הזה הם כוחות הלוחמה בים, ובראשם משמר החופים האמריקני (U.S. Coast Guard). פעולות יירוט הסמים מתבצעות על ידי צוותי משמר החופים כחלק מפעולות נגד סמים במזרח האוקיינוס השקט. אזור זה משמש נתיב שדרכו מגיעים סמים מדרום אמריקה.

מתוך מטרה להאיץ את הפעילות נגד טרור סמים, השיק משמר החופים את "מבצע צפע האוקיינוס השקט". האדמירל בדימוס ג'פרי נובאק, סגן מפקד אזור האוקיינוס השקט, הדגיש את חשיבות המשימה: "כוח הלחימה הימי של משמר החופים הוא בלתי נלאה בפעולותינו המתמשכות לסיכול נרקו-טרור".

משמר החופים האמריקני הודיע ביום חמישי, כי מבצע "צפע האוקיינוס השקט" הגיע לאבן דרך משמעותית ביותר: 75,000 פאונד של קוקאין נתפסו מאז השקתו ב-8 באוגוסט.

כמות הסמים העצומה, 75,000 פאונד, נתפסה באמצעות למעלה מ-20 מבצעי יירוט שבמהלכם נעצרו גם 59 חשודים בסחר בסמים. כמות זו מסתכמת בממוצע של כ-1,800 פאונד קוקאין שנתפסו מדי יום.