בריטניה ופורטוגל צפויות היום (ראשון) להכיר רשמית במדינה פלסטינית. מהלך זה מגיע לקראת שבוע מרכזי בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, והוא צפוי להביא את הבליץ המדיני נגד ישראל לשיאו.

בעצרת המדוברת יקחו חלק נציגי צרפת, בריטניה, אוסטרליה, קנדה, בלגיה, מלטה, פורטוגל ולוקסמבורג. כאשר לאחר ההכרזה היום, יהיו 154 (80% מכלל המדינות) מדינות שמכירים ב"פלסטין".

ראש הממשלה הבריטי, צפוי כאמור להכיר היום באופן רשמי במדינה פלסטנית, זאת לאחר שישראל לא עמדה בתנאים שהוא הציב לפני מספר חודשים - לשיפור תנאי הפלסטינים.

ההכרה מגיעה כשבתווך יש לרה"מ הבריטי קיר סטארמר התנגדות גדולה מבית - כאשר על פי סקר שפורסם היום, מרבית האזרחים שלו מתנגדים להכרה.

ב'דיילי טלגרף' הבריטי, פורסמו היום הנתונים, לפיהם, קרוב לתשעים אחוזים מקרב הבריטים אינם תומכים בהכרה הבריטית במדינה פלסטינית ורק 13% תומכים בהכרה ללא תנאים.

51%, מתנגדים להכרה במדינה פלסטינית כל זמן שחמאס עדיין שולט בעזה ולא שחרר את החטופים, 40% מהבריטים סבורים שתנאי להכרה כמדינה צריך להיות הסכמת חמאס להפסקת אש ושחרור חטופים. 17% מתנגדים להכרה בכל הנסיבות ו-52% סבורים כי הכרה במדינה מתגמלת ארגוני טרור וזה נחשב שנכנעו לדרישותיהם.

רה"מ הבריטי, צפוי להעביר נאום בשידור חי מלונדון, שם הוא יגיד כי ההכרה במדינה פלסטינית, היא "זכות בלתי ניתנת להעברה" של העם הפלסטיני, כמו כן הוא צפוי להגיד כי המצב בעזה החמיר בשבועות האחרונים, ולהוסיף כי מראות האלימות, ההרעבה והסבל "בלתי נסבלים".

כדי להוריד קצת את להבות הביקורת על המהלך, כלי התקשורת הבריטיים דיווחו, כי הממשלה צפויה לנקוט בעיצומים נגד חמאס וסטארמר אף צפוי לדרוש שוב מחמאס את שחרור כל החטופים, הסכמה להפסקת אש מיידית ויקרא לחמאס לא ליטול חלק באף שלטון פלסטיני עתידי, וכן התחייבות להתפרקות מנשק.

אם לא יחול שינוי דרמטי של הרגע האחרון, שורה של מדינות מערביות, הכוללות את צרפת, קנדה, בלגיה ואוסטרליה, יכריזו על הכרה מעל במת האו"ם.

המהלך הוא מתואם ונועד להגביר את הלחץ על ישראל בשל המלחמה בעזה ולהגביר את הלחץ מצד אירופה לסיים את המלחמה ולקדם תהליך מדיני. מנהיג הלייבור ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הסביר כי ההכרה תגיע משום שישראל לא נקטה ב"צעדים מהותיים" לקראת הפסקת אש, וכי הצעד יתרום "לקידום תהליך שלום ראוי" ויגיע "ברגע של השפעה מרבית על האפשרות לפתרון שתי המדינות".

בזמן ביקור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבריטניה, התגלעו חילוקי דעות על עצם ההכרה במדינה פלסטינית. פריטי פאטל, מי שמשמשת "שרת החוץ" בממשלת הצללים, אמרה חברת המפלגה השמרנית שהכרת ממשלת הלייבור במדינה פלסטינית שולחת מסר מסוכן שאלימות וקיצוניות משתלמות, כאשר ארגון טרור כמו חמאס מחזיק חטופים בתנאים ברבריים ומהלל מעשי טרור.

חבר הפרלמנט נייג'ל פאראג', מנהיג מפלגת Reform UK, אמר כי ההכרה הצפויה של בריטניה במדינה פלסטינית היא "כניעה לטרור ובגידה בישראל".

בתוך כך, קבוצת משפחות חטופים כתבו מכתב פומבי לראש הממשלה הבריטי, וביקשו ממנו שלא להכיר במדינה פלסטינית, עד שישוחררו כל החטופים. לדבריהם, הכרה שכזו תסבך את המאמצים להשיב את החטופים, וכי "חמאס חוגג את ההכרה הבריטית כניצחון ומתנער מהקריאה להפסקת אש".

עילי דוד, אחיו של החטוף אביתר דוד, צוטט ב"סקיי ניוז" אומר שהכרה בריטית במדינה פלסטינית היא "כמו לומר לחמאס שזה בסדר להרעיב את החטופים, להמשיך להשתמש בהם בתור מגן אנושי. דברים שיעניקו לחמאס את הכוח להתעקש במו"מ".

מקור ישראלי בכיר צוטט ב"סאנדיי טיימס" אומר שיש תסכול גדול לגבי תזמון ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית, ובישראל סבורים שבחמאס יראו בהכרה הבריטית ניצחון.