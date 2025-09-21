(צילום: דובר צה"ל)
ברקע תחילת המבצע הקרקעי בעיר עזה, דובר צה"ל מודיע היום (ראשון) כי כוחות אוגדה 36 החלו את כניסתם לעיר עזה כחלק ממבצע 'מרכבות גדעון ב' לאחר כשבועיים של העלאת כשירות לקראת סבב לחימה נוסף.
(צילום: דובר צה"ל)
בימים האחרונים, בהובלת מרכז האש האוגדתי, הותקפו עשרות מטרות טרור ברצועת עזה במטרה לבודד את מרחב הלחימה ולאפשר כניסה של הכוחות המתמרנים לשטח.
בתיעודים שפרסם היום צה"ל נראים הטנקים בהכנה לקראת הכניסה לעיר הטרור, ואת רגעיה הראשונים של המתקפה הקרקעית.
צפו בתיעודים שמפרסם היום דובר צה"ל.
