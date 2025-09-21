המקום המסוכן בעולם שישובו בשלום: חיילי צה"ל מכינים את הטנקים - רגע לפני הכניסה לעיר הטרור | תיעוד דובר צה"ל פרסם היום תיעוד של רגעי ההכנה לכניסה לעיר הטרור עזה | בתיעודים שפורסמו נראים החיילים מכינים את טנקי ה'מרכבה' לכניסה מבצעית לעיר | צפו בתיעודים (חדשות, צבא)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 17:09