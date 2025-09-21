כיכר השבת
מה הוא מכין לנו? 

נתניהו משיב אש ומבטיח נקמה: "המענה יגיע בשובי מארצות הברית - תמתינו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום למהלך ההכרה במדינת פלסטין על ידי שלוש מדינות מערביות | ראש הממשלה הבהיר שישראל תנקום בקרוב על מהלך ההכרה | "תמתינו", הבטיח נתניהו, והבהיר שהתשובה תבוא בתום ביקורו בארה"ב (מדיני) 

(צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

ראש הממשלה הגיב הערב (ראשון) בחריפות להכרה המערבית במדינת פלסטין על ידי בריטניה, קנדה ואוסטרליה, והבטיח תגובה הולמת מיד עם שובו מארה"ב.

ראש הממשלה אמר הערב: "״יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור", הטיח נתניהו.

נתניהו הוסיף: "ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן.

במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו", אתגר נתניהו את המדינות המכירות בפלסטין.

ראש הממשלה הבטיח נקמה: "המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו״.

