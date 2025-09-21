ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (ראשון) בחריפות להכרה המערבית במדינת פלסטין על ידי בריטניה, קנדה ואוסטרליה, והבטיח תגובה הולמת מיד עם שובו מארה"ב.

ראש הממשלה אמר הערב: "״יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור", הטיח נתניהו.

נתניהו הוסיף: "ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן.

במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו", אתגר נתניהו את המדינות המכירות בפלסטין.

ראש הממשלה הבטיח נקמה: "המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו״.