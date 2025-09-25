כיכר השבת
המדינה האירופאית הודיעה: בנימין נתניהו "פרסונה נון גראטה"

היום הודיעה מדינה ראשונה באירופה על איסור כניסה לראש הממשלה נתניהו לשטחה בעקבות המלחמה בעזה | המהלך מגיע בהמשך לשורת משברים דרמטיים בין ישראל למדינות האיחוד האירופי, כאשר אפילו חברותיה הקרובות של ישראל מפנה גב (מדיני) 

הפרלמנט בסלובניה (צילום: shutterstock)

סלובניה הודיעה היום (חמישי) על איסור כניסה לשטחה לראש הממשלה , בעקבות המלחמה הנמשכת בעזה.

בהמשך לאיסור כניסה שהוכרז ביולי האחרון כנגד בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, היום הורחב האיסור גם על ראש הממשלה נתניהו והוא מוגדר כ"פרסונה נון גראטה".

ככל הידוע, סלובניה היא המדינה האירופאית הראשונה שמכריזה על איסור כניסה לנתניהו, אם כי מדינות אחרות כמו ספרד כבר אמרו שיכבדו את צו המעצר שקיים ועומד נגד ראש הממשלה אם ייכנס לשטחן.

סלובניה החברה באיחוד האירופי הכירה במדינה פלסטינית במאי בשנה שעברה, הטילה אמברגו נשק על ישראל באוגוסט והטילה איסור על יבוא סחורות המיוצרות בהתנחלויות הישראליות.

 

