האחוזה ביוטה ( צילום: Summit Sotheby’s International Realty )

האחוזה שבסביבת העיר ספרינגוויל, הסמוכה לפרובו, נחשבת לאחד מבתי המגורים הגדולים ביותר בארצות הברית. הנכס, שנבנה בשנת 2010 ומשתרע על פני כ‑607 דונם, כמעט מתקרב בגודלו לבית הלבן - 4,715 מ"ר לעומת כ‑5,100 מ"ר בלבד במעון הנשיאותי בוושינגטון.

הבית הוצע למכירה לראשונה ביולי 2021 במחיר של 21 מיליון דולר, אך לאחר סדרת הפחתות הגיע כעת ל‑12.9 מיליון דולר בלבד. “זו העסקה הנדל"נית הגדולה ביותר שאני מכיר ביוטה,” אמר מתווך הנדל"ן קֶרי אומאן מחברת Sotheby’s International Realty. “אתם רוכשים בית שמרחק נגיעה ממעמד של אתר נופש בעלות שהיא הרבה פחות מעלות הבנייה”. האחוזה העצומה כוללת שישה חדרי שינה, שמונה חדרי רחצה מלאים ושישה נוספים חלקיים. בתמונות ניתן לראות מבואת כניסה עם תקרה כפולה ונברשת ענק ומדרגות סימטריות, מספר מטבחים וחללים ציבוריים מרהיבים, גם הם בתקרות גבוהות.

מבואת הכניסה ( Summit Sotheby’s International Realty )

נוף ההרי עוצר נשימה מהסלון ( צילום: Summit Sotheby’s International Realty )

החלק המרשים ביותר הוא קומפלקס הבריכה הפנימי, שבו נהר עצל מקורה, מגלשת מים, מפל מלאכותי, חבל קפיצה וג׳קוזי רחב. בין המתקנים הנוספים ניתן למצוא מגרש כדורסל פנימי, באולינג דו‑מסלולי, אולם קולנוע בן 27 מקומות, חדר כושר, סאונה, חדר משחקים וחדר ילדים עם בריכת כדורים.

אחד המטבחים בבית ( צילום: Summit Sotheby’s International Realty )

חלק מפארק המים המקורה ( צילום: Summit Sotheby’s International Realty )

שטח הנכס העצום מאפשר גם פעילות חוץ מגוונת - טיולים רגליים, רכיבת הרים, רכבי שטח, אופנועי שלג וסקי למרחקים ארוכים. ישנה אף אפשרות להוסיף אורוות ושבילי רכיבה פרטיים.

למרות גודלו והפרטיות הרבה, הבית נמצא במרחק של פחות מ‑32 ק"מ ממרכז פרובו וכ‑80 ק"מ בלבד מסולט לייק סיטי, עם נגישות לשדה תעופה פרטי סמוך - מה שהופך אותו למבודד מצד אחד אבל נגיש למרכזים העירוניים מצד שני.

מגרש כדורסל פרטי ( צילום: Summit Sotheby’s International Realty )

זהות הבעלים הנוכחי אינה ידועה, אך בשוק היוקרה המקומי רואים בנכס הזה נכס איקוני - שילוב נדיר של עושר, בידוד ונוף הררי עוצר נשימה.