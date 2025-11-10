מהומות פרצו בכלא המאובטח - עשרות אסירים מתו בחנק | תיעוד

אמש (ראשון), אירע אחד ממקרי המהומות הקשים ביותר בכלא במצ'לה, עיירת נמל בדרום אקוודור, במהלכן נהרגו לפחות 31 אסירים, כך מסרה סוכנות בתי הסוהר של המדינה.

לפי ההודעה שפורסמה ברשת X, כ-27 מהאסירים מתו כתוצאה מאספוקסיה ומחנק מיידי, אך לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות מותם.

כבר מוקדם יותר באותו יום דווח על ארבעה הרוגים נוספים באותו כלא, בעקבות עימות אחר שהושקט על ידי יחידות משטרת הטקטיקה. לפי סוכנות SNAI, המהומות נגרמו בזמן העברת האסירים למתקן חדש ומוגן יותר.

אקוודור מתמודדת בשנים האחרונות עם גל של מהומות קטלניות בבתי הסוהר, שהביא למותם של מאות אסירים. הממשלה בראשות הנשיא דניאל נובואה, שהבטיחה עמידה איתנה מול פשע, מאשימה את האלימות בתחרויות כוח בין כנופיות יריבות על שליטה טריטוריאלית.

בחודש ספטמבר פרצה מהומה נוספת באותו כלא בעקבות עימות בין כנופיות, שבה נהרגו 14 אסירים ונפצעו 14 נוספים. ימים לאחר מכן, מהומה נוספת בעיר אסמרלדהס בצפון המדינה, סמוך לגבול קולומביה, גבתה את חייהם של 17 אסירים נוספים.