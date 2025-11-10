רשת BBC הודתה היום (שני) כי קיבלה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מכתב התראה לפני נקיטה בתביעה משפטית בעקבות סערת הסרטון הערוך, שגרר את התפטרותם של ראשי הערוץ.

יו"ר הערוץ סמיר שאה התנצל בפני הצופים על "טעות בשיקול הדעת", ואמר כי החברה הייתה צריכה לפעול מוקדם יותר בעניין.

כזכור, מנכ"ל ה-BBC טים דייוי ומנכ"לית החדשות דבורה טרנס התפטרו ביום ראשון בערב, לאחר שתזכיר שדלף מתח ביקורת על תוכנית פנורמה משנת 2024 על נשיא ארה"ב.

הסערה פרצה בעקבות סרטון ערוך בו נראה שטראמפ קורא למפגינים להגיע לגבעת הקפיטול ולהילחם, בעוד דבריו נערכו משני מקטעים שונים.

ייתכן גם כי החברה ידעה על קיומו של הדו"ח לפני ההתפטרות, ולא פרסמה התנצלות עד שהטלגרף הבריטי בחר להדליפו.

הדו"ח המקורי שכלל את ההאשמות נכתב על ידי מייקל פרסקוט, יועץ לענייני תקשורת והודלף על ידי עיתון הטלגרף, דבר שגרר את התפטרותם של שני הבכירים.

הדו"ח פנימי שפרסם העיתונאי לשעבר טים פרסקוט מצביע על שורה של ליקויים והטיות בסיקור ה-BBC.

לדבריו, סיקור בחירות 2024 בארצות הברית היה ביקורתי בהרבה כלפי דונלד טראמפ לעומת קמלה האריס, ואף כלל עריכה מטעה של נאומו מ-6 בינואר 2021.

הוא טוען כי הארגון פרסם כתבות "לא מבוססות" על גזענות, בהן אחת של BBC Verify שנמחקה מאז, וכי קיים חוסר איזון בהודעות הדחיפה של האפליקציה – במיוחד בכל הנוגע לנושאי הגירה ומבקשי מקלט.

עוד הוא מותח ביקורת על סיקור חד-צדדי של נושאים מסוימים, ועל מגמה אנטי-ישראלית בשירות הערבי של התחנה, שם לטענתו נבחרו סיפורים באופן סלקטיבי כדי להדגיש ביקורת על ישראל.

בנוסף הוא מציין עיוותים בסיקור המלחמה בעזה, בהם הצגה שגויה של שיעור הנפגעים בקרב נשים וילדים ושל הנתונים על רעב באוכלוסייה הפלסטינית.

כל האמור, גרר את התפטרותם של הבכירים וכעת גם תביעה של טראמפ.