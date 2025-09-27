נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקדם את תוכנית "21 הנקודות" לסיום המלחמה בעזה ושחרור החטופים, בשעות האחרונות מתפרסמים יותר ויותר פרטים מתוכניתו של טראמפ.

בנאומו ביום שישי בעצרת האו"ם, בחר ראש הממשלה נתניהו להתעלם מתוכנית טראמפ שפורסמה בכלי תקשורת ערביים, למרות שחלק לנשיא שבחים על חלקו בקידום עסקה עם חמאס.

ביום שני השבוע, צפוי ראש הממשלה נתניהו להיפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ולדון עימו בפרטי התוכנית ובקווים האדומים של ישראל.

השבוע, הבהיר הנשיא טראמפ כי לא יאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון. "מספיק", אמר טראמפ לכתבים שנכחו בחדר הסגלגל.

במקביל, נשיא ארה"ב הביע מספר פעמים אופטימיות יתירה באשר לסיכויים להביא עסקה. דקות לאחר שסיים נתניהו את נאומו - ככל הנראה בתזמון מכוון, אמר טראמפ כי "נראה שתהיה עסקה בעניין עזה".

מתברר כי התחייבות אמריקנית לאי-סיפוח מהווה חלק בלתי נפרד מתוכניתו של הנשיא טראמפ, להלן פרטיה לפי ערוץ אל-חדת' הסעודי:

• סיום מיידי של המלחמה בעזה

• שחרור כל החטופים הישראלים

• שחרור אלפי מחבלים פלסטינים, כולל 100 עד 200 אסירי עולם, רוצחי יהודים ימ"ש

• הכנסת סיוע מיידי ובלתי מוגבל לעזה באמצעות האו"ם וארגונים בינלאומיים, לצד סגירת הקרן ההומניטרית בעזה (GHF)

• איסוף נשק חמאס בידי כוח ערבי ובינלאומי

• התחייבות אמריקנית למנוע מישראל לספח את יהודה ושומרון

• נסיגה הדרגתית של ישראל מהרצועה על פי לוח זמנים מוגדר

• הקמת ישות בינלאומית ערבית לניהול עזה לאחר המלחמה, בהזמנת הרשות הפלסטינית ולתקופה מוגבלת

• הקמת ועדה פלסטינית לניהול ענייני עזה, שתיבחר על ידי הרשות הפלסטינית, וכוחות פלסטיניים ישמרו על הביטחון תחת פיקוח ערבי ובינלאומי

• יצירת מסדרון ביטחוני לא מאויש סביב עזה, ברוחב של 500 עד 1,000 מטרים

• שיקום עזה במימון מדינות ערב והקהילה הבינלאומית, תהליך שיימשך יותר מחמש שנים ויוביל על ידי התאחדות ערבית בינלאומית

• הענקת חנינה למנהיגי חמאס בתמורה לפרישתם מעזה ומסירת הנשק

• העברת השליטה בעזה לידי פלסטינים לאחר פרק זמן מוגדר

• קריאה לחידוש המשא ומתן הישיר בין ישראל לפלסטינים

לפי דיווח בארצות הברית, שחרור החטופים החיים והחללים יתבצע בתוך יומיים בתמורה לנסיגה ישראלית שככל הנראה תתרחש גם היא בזמן מקביל.

נקודה מעניינת נוספת העולה מהדיווח הסעודי היא שישראל תתחייב שלא לתקוף יותר את קטאר כפי שעשתה בעבר. המסמך כולל גם התחייבות שחמאס לא ינהל יותר את הרצועה.

כאמור, העובדה שנתניהו בחר להתעלם מהמסמך בנאומו יכולה ללמד שישראל מסתייגת ממנו לפחות באופן חלקי, בפרט בכל הנוגע לשליטתה של הרשות בסדר היום של עזה ביום שאחרי.

הערב, פרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פוסט בו כתב: "אדוני ראש הממשלה, אין לך מנדט לסיים את המלחמה ללא הכרעה מוחלטת של חמאס".

שר החוץ גדעון סער רמז גם הוא כי אל לו לנתניהו לקבל כל עסקה, וכך כתב הערב: "אני סומך על ראש הממשלה שייצג את האינטרסים הישראלים כנדרש בשיחות עם הנשיא טראמפ. בתום שנתיים של מלחמה - האינטרס הלאומי המובהק של ישראל הוא סיום המלחמה והשגת יעדיה"

בימים הקרובים צפוי חמאס להתייחס להצעה שכבר הועברה לארגון הטרור על ידי המתווכות הערביות, במקביל נתניהו ייתן כאמור את התייחסותו לתוכנית בפגישה אישית, כבר ביום שני הקרוב.