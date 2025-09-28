כיממה לאחר שהצעת סין ורוסיה לדחות את החלת הסנקציות על איראן, הלילה (בין שבת לראשון) הסנקציות של האו"ם נגד איראן נכנסו לתוקף לאחר שאיראן הואשמה בהפרת הסכם הגרעין משנת 2015 ובמקביל בצל הכישלון של המו"מ בין איראן לארה"ב.

כזכור, האו״ם החזיר בשבת את מכלול הסנקציות על איראן, לאחר שהמאמצים לעכב את הצעד נכשלו. מדובר בצעד חריף נגד טהראן, לאחר שהסנקציות הוסרו לפני כעשור.

מסעוד פזשכיאן, נשיא איראן, אמר לאחר ההצבעה על החזרת הסנקציות: "אנחנו מוכנים להיות שקופים בנוגע לאורניום המועשר לרמה גבוהה שלנו. אין לנו כוונה לעזוב את האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני".

הסנקציות נכנסו הלילה לתוקף, לאחר שבריטניה, צרפת וגרמניה הפעילו לפני חודש את מנגנון ה״סנאפבק״. ההחלטה התקבלה למרות ניסיונות להציע דחייה של חצי שנה בתמורה לשיתוף פעולה איראני עם הפקחים הבינלאומיים ולחידוש השיחות עם ארצות הברית.

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ׳י, האשים את אירופה והאמריקנים בהתעלמות מיוזמות איראניות: "בימים ובשבועות האחרונים הצענו הצעות רבות כדי להשאיר את חלון הדיפלומטיה פתוח. ה-E3 לא השיבו, והאמריקנים רק הקשיחו את עמדותיהם".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', ההחלטה צפויה להחריף עוד יותר את המשבר הכלכלי החריף באיראן. המטבע המקומי הידרדר לשפל נוסף ונסחר בשבת בשער של 1,123,000 ריאל לדולר, לעומת כ־1,085,000 ביום שישי.

יצוין כי הסנקציות החדשות כוללות איסור על העשרת אורניום, עיבוד מחדש וכל פעילות הקשורה לטילים בליסטיים שיכולים לשאת ראש נפץ גרעיני. הן מחזירות את האמברגו על נשק, מטילות הקפאת נכסים ואיסורי נסיעה על עשרות אישים וישויות איראניות, וכן אוסרות על כל עסקה מסחרית הקשורה לכריית אורניום ולשימוש בחומרים גרעיניים. כל מדינות העולם מוסמכות לתפוס ולהשמיד ציוד שייחשב אסור לשימוש באיראן.