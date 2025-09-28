ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, הודיע הערב (ראשון) כי הוא פורש מהמרוץ לכהונה שנייה. בכך הוא חותם תקופה של קדנציה אחת בלבד, אחרי חודשים שבהם הידרדרה תמיכתו בסקרים והוא נותר מאחור במרוץ מול יריביו.

המשמעות מבחינת הקול היהודי בניו יורק, היא שכעת גוברים סיכוייו של המועמד אנדרו קואומו העצמאי מול המועמד האנטישמי זוהראן ממדאני, אם כי הוא עדיין ניצב הרחק מאחוריו בסקרים.

יהודי ניו יורק מקווים שהסרת התמודדותו של אדמס תגרור התייצבות של תושבי ניו יורק מאחורי קואומו, מועמד ברירת המחדל לאחר אדמס.

בהודעת וידאו בת שמונה דקות שפורסמה בחשבון הקמפיין שלו, צולם אדמס כשהוא יושב על מדרגות גרייסי מנשן לצד תמונת אמו המנוחה. הוא אמר כי "על אף כל מה שהשגנו, איני יכול להמשיך במירוץ לכהונה נוספת". לדבריו, סיקור תקשורתי שלילי והחלטת ועדת המימון הציבורי שלא להעניק לו מיליוני דולרים במימון תואם שיתקו את הקמפיין. "ההשערות המתמידות לגבי עתידי והחלטת ה־CFB פגעו קשות ביכולתי לגייס כספים לקמפיין רציני", הוסיף.

אדמס ביקש להזכיר לציבור את הישגיו: "היה לי הכבוד להיות ראש העיר שלכם. אני גאה שהפכנו את הניצחון מלפני ארבע שנים למהלכים אמיתיים – יותר יחידות דיור מכל ממשל אחר בקדנציה אחת, ירידה חסרת תקדים בירי וברציחות, והתאוששות כלכלית מהקורונה". הוא הוסיף כי "אני יודע שעוד לא כל ניו יורקר חש את מלוא ההשפעה של הצעדים הללו, אבל בטחו בי – המדיניות שהתחלנו תמשיך לחלחל לכל שכונה בעיר".

בהודעתו לא נתן אדמס את ברכתו לאף אחד מהמתמודדים הנותרים – המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני, המושל לשעבר אנדרו קואומו המתמודד כעצמאי, והמועמד הרפובליקני קרטיס סליווה – אך קיווה כי "מי שיבוא אחרי ימשיך את העבודה שהתחלנו בה". עם זאת, הוא שלח אזהרה למצביעים: "שינוי מהותי הוא מבורך והכרחי, אך היזהרו ממי שטוען שהדרך לשינוי היא להרוס את המערכת שבנינו יחד במשך דורות. זו לא מהפכה, זו אנרכיה. בחרו מנהיגים לפי מה שהם מספקים, לא לפי מה שהם מבטיחים".

הפרישה מטלטלת את הזירה הפוליטית בעיר ומותירה את המרוץ כעת תלת-ראשי. ממדאני מוביל בסקרים עם רוב ברור, בעוד קואומו מקווה לאסוף אליו את המצביעים המתונים שאדמס חיזר אחריהם. סליווה נותר במרוץ אך נחשב לבעל סיכוי נמוך יותר. כאמור, גם כעת לא ברור אם יהיה די בכך כדי למנוע את נצחונו של ממדאני, המועמד שהתחייב לעצור את נתניהו בהגעתו לניו יורק.