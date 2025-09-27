האו״ם החזיר בשבת את מכלול הסנקציות על איראן, לאחר שהמאמצים לעכב את הצעד נכשלו. מדובר בצעד חריף נגד טהראן, שהפרה את ההסכם שנחתם ב־2015 ונועד למנוע ממנה לפתח נשק גרעיני.

הסנקציות ייכנסו לתוקף בשבת בשעה 20:00 (שעון ניו יורק), לאחר שבריטניה, צרפת וגרמניה הפעילו לפני חודש את מנגנון ה״סנאפבק״. ההחלטה התקבלה למרות ניסיונות להציע דחייה של חצי שנה בתמורה לשיתוף פעולה איראני עם הפקחים הבינלאומיים ולחידוש השיחות עם ארצות הברית.

בטהראן הזהירו מתגובה קשה אך הבהירו שלא יפרשו מהאמנה לאי-הפצת נשק גרעיני. הנשיא מסעוד פזֶשכיאן ניסה להרגיע ואמר לעיתונאים בניו יורק כי "זה לא כאילו השמים נופלים". במקביל הודיע משרד החוץ האיראני על החזרת השגרירים מבריטניה, צרפת וגרמניה להתייעצויות.

שר החוץ עבאס עראקצ׳י האשים את אירופה והאמריקנים בהתעלמות מיוזמות איראניות: "בימים ובשבועות האחרונים הצענו הצעות רבות כדי להשאיר את חלון הדיפלומטיה פתוח. ה-E3 לא השיבו, והאמריקנים רק הקשיחו את עמדותיהם", כתב ברשת X.

ההחלטה צפויה להחריף עוד יותר את המשבר הכלכלי החריף באיראן. המטבע המקומי הידרדר לשפל נוסף ונסחר בשבת בשער של 1,123,000 ריאל לדולר, לעומת כ־1,085,000 ביום שישי.

הסנקציות החדשות כוללות איסור על העשרת אורניום, עיבוד מחדש וכל פעילות הקשורה לטילים בליסטיים שיכולים לשאת ראש נפץ גרעיני. הן מחזירות את האמברגו על נשק, מטילות הקפאת נכסים ואיסורי נסיעה על עשרות אישים וישויות איראניות, וכן אוסרות על כל עסקה מסחרית הקשורה לכריית אורניום ולשימוש בחומרים גרעיניים. כל מדינות העולם מוסמכות לתפוס ולהשמיד ציוד שייחשב אסור לשימוש באיראן.

המהלך מגיע חודשים ספורים לאחר שישראל וארצות הברית תקפו מתקנים גרעיניים באיראן, וצפוי להוות מכה קשה למשטר ולעם האיראני.

בישיבת מועצת הביטחון של האו"ם שנערכה ביום שישי, נדחתה יוזמה רוסית-סינית שנועדה לעכב את החזרת הסנקציות על איראן. ההצעה ביקשה להאריך בחצי שנה את מועד הפעלת מנגנון הסנאפבק, עד 18 באפריל 2026, במטרה לאפשר זמן נוסף לשיחות ולחצים על טהראן לשיתוף פעולה.

על פי נוסח ההצעה, ההשהיה אמורה הייתה לספק "חלון הזדמנויות" למו״מ ולהתייחס לחששות של מדינות אירופה שהזהירו מפני הסלמה. למרות זאת, היוזמה לא השיגה את הרוב הדרוש של תשעה קולות במועצה.

בהצבעה תמכו ארבע מדינות בלבד: רוסיה, סין, פקיסטן ואלג'יריה. מולן התייצבו תשע מדינות שהצביעו נגד ודחו את הדחייה: ארצות הברית, בריטניה, צרפת, דנמרק, סלובניה, סיירה לאון, פנמה, יוון וסומליה. שתי מדינות נוספות – גינאה ודרום קוריאה – בחרו להימנע.

כישלון ההצעה סלל את הדרך להפעלת הסנקציות מחדש, צעד שכאמור ייכנס לתוקף כבר בעוד מספר שעות.