ארבעה בני אדם נרצחו ושמונה נוספים נפצעו אתמול (ראשון) במתקפה קטלנית במישיגן. התוקף פרץ אל תוך כנסייה במהלך כינוס, פתח באש מכלי נשק חצי-אוטומטי ולאחר מכן הצית את המבנה.

המשטרה מסרה כי שניים מההרוגים נורו למוות בזירה, אחד מהפצועים עדיין במצב קריטי והשאר מיוצבים. שניים אחרים נקבע מותם בבית החולים. השריפה שפרצה כילתה את המבנה כליל, ורשויות החירום ממשיכות לחפש בין ההריסות אחר נעדרים וראיות.

האירוע נמשך דקות ספורות בלבד. בשעה 10:25 בבוקר הגיע היורה ברכב, פרץ את דלתות הקהילה, ירה לכל עבר וגרם לפאניקה מוחלטת. עדים סיפרו על פיצוץ עז שהעיף את הדלתות פנימה, ולאחריו נשמעו מטחים כבדים. רבים נמלטו בריצה אל הרחוב, שם המשיך היורה לירות. אחת הנוכחות תיארה כיצד שלושה קליעים פגעו ברכב שבו הסתתרה עם חברתה, ואחד מהם שרט את ידה.

המשטרה המקומית הגיעה תוך חצי דקה מהדיווח הראשון, ובתום שמונה דקות חוסל היורה בחניון האחורי של המבנה. לפי גורמי אכיפה, הוא הצליח להצית אש באמצעות דלק, והלהבות כיסו את המקום כולו. תושבים שעמדו בסמוך ראו פצועים שרועים על המדרכה ואף בתוך כלי רכב סמוכים.

בחקירה משתתפות ה־FBI והסוכנות הפדרלית לאלכוהול, טבק ונשק. מהבדיקה עולה כי נעשה שימוש בחומר דליק וכי נמצאו בשטח גם מטענים מאולתרים, אך לא ברור אם הופעלו. נציג ה-FBI הגדיר את האירוע "מעשה אלים ממוקד", והדגיש כי המניע עדיין לא ידוע. לדבריו, "למעשה כזה אין מקום במדינתנו או בכל מקום אחר בארצות הברית".

היורה, בן 40 תושב עיירה סמוכה, שירת בעבר בחיל הנחתים האמריקני. ברקורד הצבאי שלו תפקידי מכונאות ושירות קרבי, ובשנת 2007 נשלח למשימה בעיראק. הוא השתחרר בדרגת סמל כעבור ארבע שנים, ועוטר במדליות ובהן עיטור על שירות קרבי בעיראק, אות על שירות במלחמה בטרור וצל"ש על התנהגות טובה. על פי רישומי בית הספר שבו למד, סיים את לימודיו התיכוניים בתחילת שנות האלפיים. ניסיונות ליצור קשר עם בני משפחתו לא צלחו.

נשיא ארה"ב הגיב לאירוע ברשת החברתית שלו: "עודכנתי על הירי הנורא שהתרחש בגראנד בלאן, מישיגן. ה-FBI הגיע מיד למקום, ויוביל את החקירה הפדרלית, ויספק תמיכה מלאה לפקידי המדינה והמקומיים. החשוד מת, אך עדיין יש הרבה מה ללמוד. נראה שמדובר בעוד מתקפה ממוקדת על נוצרים בארצות הברית של אמריקה. ממשל טראמפ ימשיך לעדכן את הציבור, כפי שאנו עושים תמיד. בינתיים, התפללו למען הקורבנות ומשפחותיהם. מגפת האלימות הזו בארצנו חייבת להסתיים, באופן מיידי!".