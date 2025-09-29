מפלגת השלטון בראשות הלייבור של קיר סטארמר צונחת בסקרים באופן דרמטי, ברקע עלייה מטאורית של מפלגת הרפורמה השמרנית בראשות ניג'ל פאראג'.

לפי סקרים אחרונים, אם הבחירות היו מתקיימות כיום, למפלגת הרפורמה יש סיכויים של 80% לזכות בראשות הממשלה יחד עם השמרנים.

לעומת זאת, הסיכוי שהלייבור יזכה בבחירות חדשות, עומד מבחינה סטטיסטית על 1/30. כך עולה מסקר שפרסם ה'אקונומיסט' לפני כשבועיים.

מסקרים בבריטניה עולה כי עיקר הדאגה של הבריטים היא כמובן ההגירה. מפלגתו של נייג'ל פאראג', רפורם UK, מנצלת את המומנטום ודורשת רפורמה מקיפה בנושא הבוער.

מנהיג הלייבור וראש הממשלה סטארמר רואה את הדאגה של הבריטים ואת התרסקותו בסקרים, והורה על בחינת שינויים במדיניות ההגירה במדינה.

שרת הפנים, שבאנה מחמוד, הודיעה היום על רפורמת הגירה אותה היא מתכננת לקדם בקרוב בפרלמנט.

לפי החוק הקיים, כל אדם שהתגורר בבריטניה מעל לחמש שנים יכול לבקש תושבות קבע בממלכה. זה כולל גם בעלי עבר פלילי - בבריטניה, אנשים שאינם דוברים אנגלית - ואף כאלה המתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי.

כעת, לפי הנוסח המוצע, בעלי עבר פלילי או דורשי קצבאות לא יוכלו לקבל תושבות קבע, וכל מבקש יצטרך להוכיח שליטה בשפה האנגלית. עוד יידרש להוכיח תשלום דמי ביטוח לאומי והתנדבות בקהילה.

מנגד, מפלגתו של פאראג' דורשת ביטול מוחלט של חוק תושבות הקבע לאחר חמש שנים והחלפתו בחוק חדש שייתן ויזת עבודה שתחודש כל חמש שנים.

מנגד, ראש הממשלה סטארמר האשים אמש (ראשון) את מפלגת הרפורמה ב"גזעניות שתקרע את האומה לגזרים".