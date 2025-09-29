בני משפחתו של רפאל למקין, המשפטן היהודי יליד פולין שטבע את המונח "רצח עם" והיה ממנסחי אמנת 1948, הגישו תלונה רשמית למושל פנסילבניה ג'וש שפירו ולמחלקת העמותות של המדינה נגד Lemkin Institute.

לטענת בני המשפחה, המכון משתמש בשם "למקין" ללא רשות, מציג את עצמו כממשיך דרכו ובכך מטעה את הציבור.

בני המשפחה והאיגוד היהודי האירופי טוענים כי המכון עושה שימוש בשם ובמורשתו של למקין כדי לקדם אג'נדה פוליטית הסותרת את אמונותיו.

בין היתר, ימים ספורים לאחר מתקפת חמאס ב7 באוקטובר 2023 האשים המכון את ישראל ב"רצח עם", גינה את חיסולו של מנהיג חמאס איסמעיל הנייה, ותיאר את חמאס כתגובה ל"אימפריאליזם אירופי". בנוסף, המכון כינה את פעולות ישראל מול חיזבאללה "טרור" ואף האשים את ארצות הברית בשותפות ב"רצח עם".

עורכי הדין של המשפחה הדגישו כי מעולם לא ניתנה רשות לשימוש בשם למקין, והזהירו מהפרות חוק אפשריות, בהן שימוש לא מורשה בשם ובדמות, פרסום מטעה והפרת דיני סימני מסחר.

יוסף למקין, אחיינו של המנוח, אמר ל־Algemeiner כי המשפחה פנתה תחילה בבקשה לשינוי שם מרצון אך לא נענתה: "אנחנו נחושים לעצור את השימוש הפסול. אם נצטרך, נפנה לבית המשפט".

מנהלת המכון, אליסה פון יודן פורגי, מסרה בתגובה כי השם נבחר ב־2021 "כדי להחזיר את למקין לשיח הציבורי", וציינה שהארגון ביקש הבהרות משפטיות לטענות.

במשפחה ובEJA מדגישים כי המהלך אינו נועד למנוע ביקורת על מדינת ישראל, אלא להגן על מורשתו של האיש שהעניק לעולם את המונח "רצח עם". "כל ארגון רשאי למתוח ביקורת", אמר עורך דינם ל־eJewishPhilanthropy, "אבל לא בשם אדם שלדעתנו הדבר סותר את מורשתו".

יצוין, כי זו התלונה הרשמית הראשונה שהוגשה לרשויות בארצות הברית נגד המכון, וכעת ממתינים לתגובת לשכת המושל והרשות המפקחת על עמותות.