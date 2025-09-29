דוברת הבית הלבן קרולין לוויט בישרה היום (שני) בשיחה עם עיתונאים כי "אנחנו קרובים מאוד לעסקה".

הדוברת חשפה כי שליח הנשיא, סטיב ויטקוף, שוחח גם באופן ישיר עם חמאס על תוכנית 21 הנקודות של טראמפ.

עוד אמרה לוויט כי הנשיא טראמפ ישוחח בנושא עם קטאר מיד לאחר הפגישה עם ראש הממשלה.

"הנשיא מצפה ששני הצדדים יסכימו", אמרה הדוברת לעיתונאים בתדרוך קצר.

"הנשיא טראמפ וצוותו פעלו קשה מאוד בקשר לסיפור הזה מאז שנכנסו לתפקיד. הממשל היה מעורב בשיחות ישירות ולא ישירות עם חמאס, והנשיא טראמפ בקשר מתמשך עם ידידנו ובעל הברית שלנו בנימין נתניהו", היא הוסיפה.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפני זמן קצר על סיפון מטוס "כנף ציון" מניו יורק, בדרכו לוושינגטון הבירה לפגישה היסטורית עם הנשיא טראמפ.

למרות התיאומים והפגישות המקדימות בין הצוותים הישראלים לאלו האמריקנים, כולל שיחות אישיות בין נתניהו לוויטקוף, בישראל עדיין קיימת חוסר בהירות לגבי מספר פרטים בתוכניתו של טראמפ, בין היתר בנושא מעורבות הרש"פ בניהול הרצועה ופירוז עזה מנשקו של חמאס.

במקביל, גם בחמאס מתנגדים לסעיף של פירוז ומבקשים לשנות ניסוח ל"הנחת הנשק", ניסוח שיעקר לכאורה את סעיף הפירוז מכל תוכן.

ראש הממשלה מגיע לוושינגטון עם לחץ כבד מצד הקואליציה ו"קווים אדומים" שהציב שר האוצר סמוטריץ', כאשר במקביל ההערכה היא שהנשיא טראמפ צפוי ללחוץ על נתניהו להסכים לתנאים מרחיקי לכת בהסכם המדובר.

גם אם ישראל תסכים להצעתו של הנשיא כפי שהיא, שכוללת אגב הצהרה הנושאת "פתרון שתי מדינות עתידי", לא ברור כלל מה תהיה תשובתו של חמאס שכבר ביקש מהמתווכות לשנות את הניסוח בכמה סעיפים בטיוטה.

לפני זמן קצר הודיעה לשכת ראש הממשלה כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ופמלייתו המריאו כעת לוושינגטון.

ראש הממשלה ייפגש בשעה 11:00 (שעון ארה״ב) עם הנשיא טראמפ בבית הלבן.

בתום הפגישה, שני המנהיגים צפויים למסור הצהרות לתקשורת בשעה 13:15."