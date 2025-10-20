חייל מצפון קוריאה נמלט דרומה וחצה את הגבול בין שתי המדינות – אחד האזורים המסוכנים בעולם. כך הודיעה אתמול (ראשון) סיאול, שציינה כי מדובר במקרה ראשון מסוגו מאז קיץ 2024.

בהודעת המטה הכללי הדרום-קוריאני נמסר כי החייל זוהה סמוך לקו הפסקת האש במרכז האזור המפורז, "נעקב ונשמר במעקב צמוד עד שנעצר בהתאם לנוהל הרגיל". על פי הצבא, הוא הועבר למעצר לצורכי חקירה.

הקו שחצה החייל מפריד מאז שנות החמישים בין שתי הקוריאות והוא מרושת במוקשים ומפוקח סביב השעון. כמעט כל הפליטים הצפון-קוריאנים שנמלטים מהמשטר בבירה פיונגיאנג בוחרים בדרך אחרת – דרך סין ולאחר מכן מדינות שלישיות כמו לאוס, תאילנד או מונגוליה – ורק מתי מעט מעזים לעבור ישירות את הגבול המזויין.

בדרום נאמר כי נפתחה חקירה לבדיקת נסיבות הבריחה, דרכה של ההגעה וכיצד הצליח לשרוד את המעבר באזור המאובטח כל כך. לפי הנהוג, מי שחוצה את הגבול צפונה או דרומה נבדק במשך שבועות בידי שירותי הביטחון של סיאול, שעורכים תשאולים ובדיקות רקע מחשש לפעילות מודיעינית.

מאז מלחמת קוריאה נמלטו עשרות אלפי אזרחים מצפון לדרום, אך חיילים כמעט ואינם עושים זאת. באוגוסט שעבר התרחש מקרה דומה כאשר סמל מצפון קוריאה הצליח להגיע לשטח הדרום, גם הוא דרך אזור הגבול.