כיכר השבת
יתוחקר במשך שבועות ארוכים

איזה אומץ! חייל צפון קוריאני ערק לדרום במעבר הגבול העמוס במוקשים

חייל צפון קוריאני הצליח בדרך לא דרך לעבור את הגבול העמוס במוקשים בין צפון לדרום-קוריאה | החייל, שככל הנראה החליט לערוק לדרום לאור התנאים הקשים במדינת הטרור, יעבור תשאול מאסיבי במשך שבועות על ידי המודיעין הדרום-קוריאני (חדשות) 

מצד אחד צפון קוריאה, מצד שני הדרום. האזור המפורז (צילום: shutterstock)

חייל מצפון קוריאה נמלט דרומה וחצה את הגבול בין שתי המדינות – אחד האזורים המסוכנים בעולם. כך הודיעה אתמול (ראשון) סיאול, שציינה כי מדובר במקרה ראשון מסוגו מאז קיץ 2024.

בהודעת המטה הכללי הדרום-קוריאני נמסר כי החייל זוהה סמוך לקו הפסקת האש במרכז האזור המפורז, "נעקב ונשמר במעקב צמוד עד שנעצר בהתאם לנוהל הרגיל". על פי הצבא, הוא הועבר למעצר לצורכי חקירה.

הקו שחצה החייל מפריד מאז שנות החמישים בין שתי הקוריאות והוא מרושת במוקשים ומפוקח סביב השעון. כמעט כל הפליטים הצפון-קוריאנים שנמלטים מהמשטר בבירה פיונגיאנג בוחרים בדרך אחרת – דרך סין ולאחר מכן מדינות שלישיות כמו לאוס, תאילנד או מונגוליה – ורק מתי מעט מעזים לעבור ישירות את הגבול המזויין.

בדרום נאמר כי נפתחה חקירה לבדיקת נסיבות הבריחה, דרכה של ההגעה וכיצד הצליח לשרוד את המעבר באזור המאובטח כל כך. לפי הנהוג, מי שחוצה את הגבול צפונה או דרומה נבדק במשך שבועות בידי שירותי הביטחון של סיאול, שעורכים תשאולים ובדיקות רקע מחשש לפעילות מודיעינית.

מאז מלחמת קוריאה נמלטו עשרות אלפי אזרחים מצפון לדרום, אך חיילים כמעט ואינם עושים זאת. באוגוסט שעבר התרחש מקרה דומה כאשר סמל מצפון קוריאה הצליח להגיע לשטח הדרום, גם הוא דרך אזור הגבול.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר